D'Onofrio destacó la figura de Amadeo Carrizo: "Hoy estaría en Barcelona o Real Madrid"

Rodolfo D'Onofrio, presidente de River Plate, habló tras la muerte de Amadeo Carrizo, ídolo del club, lamentó su pérdida y lo llenó de elogios en lo futbolístico y humano. "Amadeo hoy estaría en el Barcelona o Real Madrid. Cuando cumplamos la estricta cuarentena que debemos hacer, prometo un gran reconocimiento a un grande", aseguró el mandamás Millonario.

"Tuve la suerte de llegar a River antes de ser presidente y así pude tratarlo, verlo. Era una persona extraordinaria, humilde. Como arquero un monstruo, fue el inventor del puesto. Fue uno de los primeros que salió de los tres palos y salía del área. Tenía el pie que tienen los grandes arqueros internacionales. Si fuese de esta época, no podría estar en River, seguramente me lo hubieran llevado el Liverpool, el Barcelona, el Real Madrid, el Bayern Múnich, cualquiera de esos clubes. Era un enorme arquero y tenía a su vez un pie derecho con una pegada extraordinaria", destacó el dirigente.

A la hora de recordarlo, relató que "fue un hombre que amaba a River, quería a mucho a River, era su casa. Vivía en Devoto con su familia y su casa era River. Una persona que siempre tenía una palabra, un consejo, que siempre fue cariñoso. Cuando lo nombramos presidente honorario, vino a algunas reuniones y era un orgullo para mí".

Fuiste mi ídolo y los años me dieron el privilegio de estar al lado tuyo. Fue un honor, querido Amadeo. #AmadeoEterno pic.twitter.com/tXLxZwWdXY — Rodolfo D'Onofrio (@RodolfoDonofrio) March 20, 2020

Y luego agregó una perlita: "Tenía un físico extraordinario, era un galán. Me acuerdo cuando entraba a la cancha, iba a saludar a la tribuna Centenario al sector donde estaban las mujeres. Y todas las mujeres lo aplaudían y él se sacaba su boina y saludaba como un caballero".

Por último, reiteró: "Lo que les puedo prometer a todos los hinchas de River y a los que no son de River, porque me llamaron de Boca, me llamó Hugo Moyano, Tapia, varias personas del fútbol para saludar en representación de lo que ellos son, es que vamos a realizar algo para recordar a Amadeo. Y cuando se pueda y salgamos de este momento dificilísimo que estamos viviendo, vamos a hacerle el reconocimiento que se merece. Porque es un grande, en todos los aspectos".