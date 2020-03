Román y una aclaración sobre el documental que se está por estrenar

View this post on Instagram

Quiero recordarles que si hay algo que tengo para decir siempre sere yo quien se los comunique. Por eso les quiero contar que desconozco el documental que se esta por estrenar con respecto a las elecciones de BOCA 2019 y por eso quiero aclarar que no tengo nada que ver y que no se quien lo hace Una abrazo grande ud83dudc99ud83dudc9bud83dudc99 #quedemosnosencasa #cuidemosnosmucho