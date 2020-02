El contundente mensaje de Marcos Rojo para Scaloni

Estudiantes sorprendió y cerró el arribo de Marcos Rojo. El defensor no tenía lugar en Manchester United y confesó que volvió para tener la oportunidad de volver a jugar en la Selección Argentina.

uD83DuDCAC Marcos Rojo: "A la primera que le confirmé la vuelta fue a mi mamá que le pedí que no dijera nada, y enseguida lo vimos en las redes sociales (risas)" pic.twitter.com/Kk05MXgICm — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) February 3, 2020

"Sin dudas por una de las cosas que vengo acá es para jugar en la Selección. Acá voy a estar cerca. Hablé con Scaloni y le dije que venía a Estudiantes para jugar y tener continuidad", expresó el defensor.

Y continuó: "Todavía no hablé con Milito por la posición, seguro en el transcurso de la semana hablaré específicamente de algo. Hoy me tocó estar, ser uno más. Hicimos un poco de fútbol que me viene bien para agarrar ritmo y conocer un poco a los chicos".

uD83DuDCAC Marcos Rojo: "Uno de los motivos por los que volví es porque también quiero regresar a la Selección, me encanta jugar en @Argentina. Hablé con Scaloni y se lo comuniqué también" pic.twitter.com/Ylr5dBVs6m — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) February 3, 2020

"Hoy estoy acá. Quiero ir paso a paso, aprovechar al máximo estos meses, disfrutarlos y estar a la altura. Creo que con trabajo y sacrificio podemos conseguir buenos resultados", cerró sobre la posibilidad de quedarse después del préstamo que vence a mitad de año.