La confesión de Andrada sobre su lesión: "Pensé que me había roto"

Cuando se lesionó Esteban Andrada, en todo Boca se encendieron las alarmas. El arquero era el mejor jugador del equipo y su suplente, Marcos Díaz, venía de tener malos rendimientos.

Pero el cambio terminó tranquilizando mucho a los hinchas y al cuerpo técnico. El ex-Huracán la rompió en estos encuentros y hasta se habló sobre las chances de que siga atajando.

Ya recuperado, Miguel Ángel Russo volverá a poner a Andrada en el arco. El surgido en Lanús vuelve después de más de 20 días marginado el domingo ante Central Córdoba.

Sobre esto habló en conferencia y confesó que pensó que estaría más tiempo afuera: "Cuando me hicieron la resonancia, por suerte, fue grado uno. Cuando me lastimé pensé que me había roto".

Y agregó: "Sentí dura la rodilla y no me dejaba hacer movimientos. Después, me quedé mucho más tranquilo porque sabía que el proceso de recuperación era de 4 semanas y a las 3 semaans ya estaba entrenando con el grupo".

Para finalizar, elogió al DT actual y defendió a Alfaro: "Tiene una idea muy clara. A los chicos los veo mucho mejor físicamente. El campeonato pasado teníamos una idea que no era tan vistosa, pero los resultados nos acompañaban. Cuando quedamos afuera (con River) parecía que hicimos todo mal".