Hugo Porta liquidó a la UAR tras el escándalo de Los Pumas

Tras el escándalo por las viejas publicaciones realizadas en las redes sociales por los jugadores de la Selección Argentina de rugby Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino, Hugo Porta, un emblema del deporte nacional, escribió una extensa carta analizando la situación y la decisión que tomó la Unión Argentina de Rugby (UAR).

Resulta que luego de salir a la luz los comentarios racistas y xenófobos de dichos jugadores, la UAR decidió suspenderlos aunque rápidamente dio marcha atrás y revocó la sanción.

"Estoy al lado de los jugadores en esta equivocada -otra más- decisión de la UAR de sancionarlos, aunque luego hayan decidido dar marcha atrás. Desde aquí les quiero hacer llegar la solidaridad que sentimos hacia ellos muchos de los que nos hemos puesto esa camiseta a lo largo de la historia”, sostuvo Porta. Y explicó: "Estos mensajes que fueron escritos hace 9 años son improcedentes e indefendibles, pero los que los escribieron pidieron disculpas, y la respuesta que recibieron a cambio fue suspenderlos y dejarlos solos al escarnio público. La dirigencia no sólo no se tomó un tiempo para analizar, pensar y consultar, sino que actuó de un modo que no se condice con lo que mamamos en nuestros clubes. Se hubiese evitado, también, las contramarchas desprolijas que alimentaron la tensión".

A raíz de los hechos ocurridos en los últimos dias con nuestro deporte y seleccionado nacional, compartimos las palabras de Hugo Porta, presidente del rugby de Banco Nacion pic.twitter.com/hdIXSNT2LY — Rugby Banco (@Rugbybanco) December 3, 2020

Además, Porta apuntó contra la UAR y el modo de elección de los representantes. "También propongo que pensemos nuevas formas de elegir a nuestra dirigencia. Lo más amplio y democrático es que cada uno de los más de 500 clubes que hay en el país tenga un voto y pueda ejercerlo, y no que lo decidan entre las Uniones. Debemos ser transparentes, discutir cómo se reparte el dinero y, claro, continuar y mejorar lo que se hizo bien. Es nuestra gran oportunidad", señaló.

Por último, también se refirió a la polémica por el no homenaje a Diego Maradona y las críticas que recibieron Los Pumas al respecto, manifestando que "nada de eso fue culpa de los jugadores. La responsabilidad era de los dirigentes y fueron ellos los que decidieron que sólo se saliera a la cancha con un brazalete negro”.