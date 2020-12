Mascherano habló de la decisión que deberá tomar Messi

Tras la entrevista en la que Lionel Messi habló sobre su futuro, y el cual todavía no decidió, manifestó su deseo de jugar en la MLS. Ante esto, Javier Mascherano, quien supo ser su compañero en Barcelona, opinó al respecto. "Eso son decisiones personales de él. En ese contexto no solo entra lo deportivo, también entran otros factores que pueden ser los familiares, donde el decide radicarse. Nosotros somos parte de un grupo familiar, y dentro de eso tenés hijos de determinada edad que moverlos de un lado para otro no es fácil", expresó el ex Estudiantes en TyC Sports.

"Leo siempre ha manifestado de jugar en el fútbol argentino pero hay que ver si están las condiciones dadas. Es un chico muy inteligente y a la hora de decidir, ofertas no le van a faltar. Es difícil ponerse en su lugar porque él está a otro nivel", agregó.

"Me imagino que en su cabeza está la Copa América y Qatar. Buscará la mejor opción para llegar de la mejor manera, no me cabe ninguna duda de eso", remarcó en base a la decisión que tomará Messi en base a su futuro. "Está claro que eso va a jugar un rol importante", explicó.

El ex capitán de la albiceleste vistió la camiseta azulgrana hasta 2018. Desde que llegó al club catalán en 2010 compartió vestuario con la Pulga. "Yo cuando pongo al Barcelona sigo viendo a ese jugador diferente. Obviamente el juego no es el mismo, pero en el plano individual de Leo sigo encontrando las mismas acciones que lo han hecho tan grande: poniéndose el equipo en la espalda", remarcó.

Además, Mascherano también se manifestó el rol del rosarino en el peor momento de la entidad española. "Estuvo presente en cada uno de los partidos y creo que esa es la actitud de demostrar que sos el mejor, no cuando las cosas van bien, sino también haciéndote cargo, quizás, en un momento que no estabas acostumbrando a tener. Le puso el pecho a esta situación y no se ha borrado. Eso es un ejemplo de lo que es como deportista, y lo hace aún más grande", destacó.

Respecto a la celeste y blanco expresó el buen momento que atraviesa la Pulga. "La Selección encontró una regularidad, afianzó una base de jugadores y ese rodaje que tuvieron durante estos dos años y ahora con las Eliminatorias hace que él esté cómodo", dijo.

"Está en un lugar que las cosas funcionan y cuando el contexto te ayuda aún puede relucir más. Por momentos lo arroparon muy bien y uno es optimista por como se vienen dando las cosas", sostuvo.