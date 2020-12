En Barcelona hablan de la lista de jugadores para enero

El mercado de fichajes está a punto de arrancar y en el Fútbol Club Barcelona ya se han puesto manos a la obra para confeccionar la plantilla. Sin presidente a la espera de las elecciones, el director deportivo Ramon Planes y el entrenador Ronald Koeman son los dos encargados de decidir los jugadores que quieren fichar y los que tienen que abandonar la plantilla del primer equipo en enero, ya sea en forma de traspaso o cesión.

El que parece que tiene más números de abandonar el club es Junior. El central procedente del Real Betis no cuenta para Koeman y podría poner rumbo a Italia a cambio de una buena suma de dinero. Este dinero se invertiría en los dos objetivos, que son Eric Garcia y Depay. Ambos terminan contrato el próximo mes de junio y están por la labor de unirse al proyecto de Koeman. El único obstáculo son sus equipos, que se resisten a perderlos a mitad de temporada.

En el capítulo de bajas también están hombres que no están teniendo minutos con el entrenador holandés. Estos serían Riqui Puig, Carles Aleñá y Umtiti. Koeman no dio sus nombres pero con sus palabras se pudo intuir que iba para ellos. “En principio estamos hablando sobre cosas del equipo, dónde podemos mejorar, qué es lo mejor para los que tienen menos minutos, pero no es definitivo, por eso no me gusta hablar de casos individuales”. Y añadía que "repito que ahora es prepararnos y si hay algo que nos gusta o que le conviene a un jugador joven, estar medio año en otro equipo, hablamos primero con el jugador. Cada jugador tiene la decisión de si quiere o no (salir), pero consejos damos a un jugador que tenga menos minutos y que no vamos a contar mucho".