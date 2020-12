Chicharito Hernández recibió un durísimo golpe y podría regresar a la Liga MX

Javier Hernández llegó en este 2020 a Los Ángeles Galaxy, para militar en la MLS, proveniente del Sevilla de España donde disputó una temporada. Pero, más allá de lo deportivo, este fin de año no estaría siendo el mejor para el futbolista.

Lo que sucedió es que su pareja, la modelo australiana Sara Kohan, realizó dos publicaciones en Instagram que despertaron la polémica. ¿Se rompió la relación?

En la primera fotografía, la actriz sostiene a la pequeña Nala en brazos y tiene a Noah tomado de la mano, y está acompañada del texto: “Merry Christmas from me and my little family”.

Y un día después, publicó una historia con una contundente frase: “La decisión más difícil de tomar es alejarse de alguien con quien has intentado trabajar con mucho empeño. Sólo puedes hacer ciertas cosas para ser compatible, pero no puedes cambiar a alguien para mejorar la relación (...) Déjalo extrañarte y déjalo ir”.

Pero se espera que lo acontecido en su vida personal no afecte su desempeño como jugador de la LA Galaxy. Sin embargo, los hinchas de Chivas han explotado las redes sociales aprovechando la ocasión y preguntando si esto podría acelerar su regreso a México y a su liga.