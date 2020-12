Con bronca, Miguel Herrera rompió el silencio tras su salida del Club América

Fue el primer caído. El Club América cayó en semifinales de la Concachampions ante Los Angeles FC de Carlos Vela y, sumado a la derrota en cuartos de final del Guardianes 2020 nada menos que ante Chivas, Miguel Herrera quedó sentenciado y dejó de ser el entrenador de las Águilas.

El Piojo rompió el silencio luego de ser destituido de su cargo, para el cual ahora suena como reemplazante el argentino Antonio Mohamed, y expresó su bronca por la decisión de la directiva americanista.

"En mi caso personal, yo no lo acepto, dije que no lo acepto porque no es la situación idónea... digo, no lo comparto, no me gustó y acepto, más bien, no tomo la decisión yo", comenzó diciendo Herrera en diálogo con TUDN, a lo que acto seguido agregó que está "agradecido eternamente con el América por todo lo que me dio, hay que tomar decisiones a veces, uno puede pensar que no son las más justas, pero el fútbol no es justo y hay que seguir adelante".

Luego, el Piojo manifestó su enojo con el comunicado del América en el que se anunció su destitución, ya que en el mismo se habló de que no se lograron los resultados y se mencionaron "actitudes dentro de la cancha que no cumplen con la grandeza de la institución".

"No me gustó porque no pueden poner lo deportivo. Sí, lo otro lo usaron de pretexto en la parte que dicen que me equivoco, que tampoco la comparto mucho porque, al final de cuentas, lo deportivo no tiene nada que ver: el equipo hizo 32 puntos en un torneo tan difícil, con todas las circunstancias que nos rodearon, estuvimos dos goles debajo de Pumas para quedar en segundo lugar".

Sobre lo futbolístico, Herrera reconoció que nunca pudo encontrar el reemplazo ideal para Guido Rodríguez y eso le trajo problemas al equipo, sumado a las lesiones de Gio Benedetti y Nicolás Castillo, además de que Roger Martínez e Ibargüen no rindieron como se esperaba de ellos.