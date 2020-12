La contundente respuesta de Ronald Koeman sobre las declaraciones de Lionel Messi

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, habló con los medios del sobre el partido que afrontarán mañana con Valladolid, se refirió a varios asuntos de la actualidad y también fue cuestionado sobre la entrevista que Lionel Messi ha concedido al periodista Jordi Évole y que La Sexta emitirá este domingo 27 de diciembre.

Entre los fragmentos que trascendieron, el argentino hace referencia a cómo está viviendo su presente en el Barcelona: "La verdad que hoy por hoy estoy bien. Es verdad que lo pasé muy mal en verano. Me encuentro con ganas de pelear en serio por todo lo que tenemos por delante. Me encuentro ilusionado".

Ante esto, Koeman fue claro y con una frase dejó en claro el enorme compromiso de la Pulga con el equipo: "No necesito que Messi haga una entrevista para saber que está con ganas, lo veo cada día entrenar y trabajar con sus compañeros. No sé, veremos qué más dice en la entrevista, pero las ganas no hace falta que lo diga, lo veo cada día".

"Le cuesta ver que no ganamos en muchos partidos. Es muy ganador, pero todos los jugadores están descontentos por los resultados. La mejor vitamina es ganar partidos. El tema de Leo es que está integrado y trabajando para cambiar las cosas, como todos", redondeó el holandés.