Tras la goleada de River, Gallardo y una opinión sobre esta Libertadores que nadie le creyó

River Plate se clasificó anoche a la semifinal de la Copa Libertadores al golear por 6 a 2 a Nacional de Montevideo en Uruguay y sellar la serie con un contundente global de 8-2, y al término del partido sostuvo que su equipo afrontó el partido "con otro enfoque, por la proximidad de otra clasificación a semifinales", a la vez que hizo una apreciación sobre esta edición del torneo continental que está muy alejada de la realidad.

"No era un partido fácil y nosotros vinimos a jugarlo muy enfocados. Por eso nos paramos bien en la cancha de entrada y conforme pasaban los minutos nos acomodamos mejor, hasta que la expulsión del arquero Sergio Rochet nos abrió los caminos", describió Gallardo en la conferencia de prensa virtual postpartido.

River no extrañó en Montevideo a Enzo Pérez, con coronavirus, ni a Ignacio Fernández, con lumbalgia, porque aparecieron otros jugadores que desequilibraron y llevaron a su equipo a una goleada histórica sobre Nacional, en el mismísimo estadio Gran Parque Central, y uno de ellos fue justamente el colombiano Jorge Carrascal. "A veces Carrascal, como dije el otro día, no está para jugar, y hoy sí lo está. Él nos puede aportar su fantasía de juego, que era algo que nos estaba faltando. Y a partir del jueves pasado en que lo puse de titular en la ida quedó demostrado que no estaba equivocado en ponerlo", argumentó el Muñeco.

"Pero debo insistir en que River jugó con un enfoque diferente al saber que estábamos a un paso de afrontar otra semifinal. Y el equipo sabía que debíamos recuperar ese funcionamiento colectivo actuando con mucha seriedad, sabiendo que no todo estaba definido", remarcó.

Por último, Gallardo aseguró que "esta es la Copa más difícil de las seis que me tocó afrontar", pese a que en 2016 le tocó quedarse afuera en octavos de final ante Independiente del Valle y que en la presente edición aún no ha enfrentado a ningún rival serio, algo que quedó reflejado en el marcador global con el que superó anoche a Nacional.

El Muñeco argumentó que opina eso "por los efectos de una inactividad tan prolongada por la pandemia de coronavirus, pero así y todo hubo muchísimo empeño de los jugadores por estar de la mejor manera posible. Y eso habla muy bien de ellos, que entendieron lo que es estar en un club como River".