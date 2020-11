El deporte mendocino quiere volver a competir y el Gobierno pide paciencia

A partir de mañana, la provincia de Mendoza retornará a la fase de distanciamiento social, preventivo y obligatorio (Dispo), por lo que el gobernador Rodolfo Suarez recobrará muchas facultades para la habilitación de distintas actividades que entraron en cese debido a la pandemia de coronavirus, y las distintas disciplinas deportivas aguardan avanzar hacia el regreso de la competencia, aunque todo indica que deberán armarse de paciencia y seguir esperando.

El pasado viernes, nueve federaciones y asociaciones de la provincia presentaron una nota en Casa de Gobierno con el objetivo de comenzar a trabajar en la vuelta de las competencias, teniendo en cuenta que la actividad deportiva está habilitada pero sólo para entrenar.

La solicitud fue dirigida al Gobernador y firmada por los presidentes de la Asociación Mendocina de Atletismo, la Asociación Mendocina de Balonmano, la Asociación Mendocina de Hockey sobre Césped, la Asociación Mendocina de Patín, la Federación de Fútbol de Salón, la Federación de Básquet de la Provincia de Mendoza, la Federación Mendocina de Voleibol, la Liga Mendocina de Fútbol y la Unión de Rugby de Cuyo.

El principal argumento de las instituciones que aúnan a las diferentes disciplinas deportivas de Mendoza radica en que "durante el período previo a este cierre, prácticamente no existieron contagios en clubes", según reza la nota presentada y que adjuntamos más abajo.

Además, los entes que firmaron la solicitada se comprometen "a buscar en consonancia con las autoridades provinciales las mejores alternativas para mantener vivas las actividades deportivas de nuestros clubes, el trabajo de los cientos de profesores, entrenadores y trabajadores de nuestras instituciones y el ámbito de esparcimiento de las miles de familias que nos acompañan".

El Gobierno pide paciencia

MDZ se contactó con Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de la provincia, quien manifestó estar al tanto de la solicitud presentada este viernes y pidió paciencia, ya que ve difícil que se pueda retornar a la competición deportiva en el corto plazo. "La competencia nos encanta, desde el área de Deportes nos parece clave, pero tampoco sería responsable decir ya que sí. Vamos a intentar dentro de todas las posibilidades legales, habilitar todo lo que se pueda", comenzó explicando el funcionario, agregando que están supeditados al Decreto nacional para decidir qué actividades se pueden ir reactivando a partir de esta semana.

Chiapetta aseguró que entiende la ansiedad tanto de los dirigentes como de los entrenadores y deportistas, pero avisó que "hay que ver todo el mapa de toda la provincia en general, no solamente el pedido de los deportes, sino meterlo en un contexto de todas las habilitaciones que puedan llegar a venir".

Y en ese sentido, adelantó que "en los próximos días seguramente tendremos una respuesta, que no sé si va a ser positiva ahora, favorable a este pedido, pero vamos a intentar, como siempre hemos hecho desde que empezó esta cuarentena, abrir todo lo que se pueda". Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de la provincia.

Por otra parte, el subsecretario de Deportes provincial analizó la situación actual y consideró que hoy por hoy no todos los clubes están en condiciones de regresar a la competencia. "Hablo mucho con los presidentes y no todos los clubes están en condiciones de competir, porque termina el año, porque si bien han estado parados ahora en noviembre los clubes ya bajan un poco la persiana, están pensando más en la pretemporada 2021... y no sé si la competencia está dentro del plan de cada uno, más allá del deporte que sea", analizó.

Finalmente, Chiapetta manifestó el mismo deseo de todas las federaciones, aunque aclaró que habrá que seguir esperando. "Ojalá podamos, pero no quiero generar falsas expectativas", avisó, y agregó que el pedido "se va a considerar, pero yo esperaría tranquilo para tomar la mejor decisión, dentro de las posibilidades".

Por lo pronto, ante la preocupación de los clubes por el impacto económico que han tenido debido a la pandemia, días atrás el Gobierno anunció beneficios en la tarifa eléctrica por lo que el descuento del 30% que ya tenían las instituciones deportivas se elevó al 50% durante lo que resta del año y por todo el 2021. El formulario para acceder a dicho beneficio se descarga haciendo click acá.

La solicitud enviada al Gobernador