Schwartzman elogió a Nadal y bromeó con su puesto en el ranking

El tenista argentino Diego Schwartzman admitió que está contento por alcanzar las semifinales en Roland Garros y consideró que Rafael Nadal es impresionante.

"Es muy difícil ganarle en Roland Garros, son jugadores que todo lo hacen bien y son increíbles. A veces sentís que estás ahí, que vas al cuarto set y se acabó. No sabes cómo y encuentran la solución. Lo de Rafa es impresionante, va a por su 13º título y yo estoy contento por hacer semifinales", declaró Schwartzman en la rueda de prensa posterior a su caída por 6-3, 6-3 y 7-6 (7-0) ante el campeón defensor.

El porteño, que desde el lunes figurará por primera vez en el top ten del ranking de la ATP (será 8° del mundo) le ganó al español Nadal solamente en una oportunidad de once enfrentamientos, en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma, el torneo previo a Roland Garros. "Varias cosas fueron diferentes; él jugó mejor hoy, ya tiene más partidos en el cuerpo y mejoró lo que no había hecho tan bien. Yo cometí varios errores con el revés, no fui lo suficientemente agresivo".

uD83DuDD1F pasos de @dieschwartzman para llegar al top uD83DuDD1F

Desde su primer punto ATP, 11 años atrás, a estas semifinales de #RolandGarros, su mejor actuación en un torneo de Grand Slam.

uD83DuDDD3? El lunes 12, El Peque será el N°8 del mundo.

¡Felicitaciones! uD83DuDC4FuD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/IhThwNtlnI — Argentina Tenis (@AATenis) October 9, 2020

Con respecto a ser el número 8 del ranking mundial, Schwartzman -hincha fanático de Boca Juniors- bromeó: "Un carrilero con mucha ida y vuelta, volante por derecha y gol... Esa es la posición en el fútbol que me gusta".

Más serio, el tenista aseguró que "es un logro muy importante, un disfrute interno de mi equipo, de la gente que está conmigo. Ver mejoras con los años es lo más lindo que te puede pasar. Avanzar en el ranking es sentirme muy bien conmigo, la cosa funciona".



Además, Diego, que en cuartos de final eliminó al austríaco Thiem (4 del mundo y campeón del US Open), agregó: "Hace un par de semanas me preguntaban cuál era la diferencia para entrar en el Top 10 y les dije que era ganarle a un Top 5. En Roma le gané a Nadal y acá a Thiem así que hice lo que no había podido hacer en tres años".