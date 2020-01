Llegó Torlaschi y los mendocinos se mantienen en carrera

View this post on Instagram

P10 hoy. Hasta el km 300 venu00edamos P2 y comenzu00f3 un problema con el radiador de la direcciu00f3n que fue perdiendo el aceite hasta quedar sin direcciu00f3n asistida, todo en un tema muy complicada por lo tecnico. Los 60km finales sin direcciu00f3n nos retrasaron mucho. Manana daremos todo como hoy