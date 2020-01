"Estamos liderando, que no es poco", dijo Orly tras su gran resultado

Orly Terranova tuvo un gran día. El sexto lugar conseguido ayer en la etapa inicial le permitió no abrir pista y esa situación fue clave para culminar segundo, lugar que lo pone como líder de la clasificación general de los autos. Tras cumplir con su tarea, el mendocino contó y analizó lo ocurrido.

"Fue una etapa difícil, pero está siendo un Dakar muy bonito. Tuvimos un pinchazo apenas salimos y a partir de ese momento salimos a empujar. Nos encontramos rápido con quads, motos, y en un momento nos cruzamos a Nasser. Sabíamos que estábamos bien pero dudamos y lo seguimos", explicó.

Y siguió: "Era 300 metros más y hubiéramos validado el punto pero no confiamos en nosotros. Después de la neutralización ataqué fino para no pinchar y logramos un buen resultado. No abrimos pista y estamos liderando la general, que no es poco".

La diferencia que acumula a su favor en la sumatoria de tiempos es de 4m43s con relación a su escolta, Carlos Sainz, y más de seis sobre Nasser Al-Attiyah.

Sin lugar a dudas, lo conseguido en la previa le generó más confianza, se afianzaron aún más como equipo con Ronnie Graue y los resultados están a la vista. El Dakar recién comienza pero como bien dijo él "estamos liderando, que no es poco".