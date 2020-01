De Rossi: "Tengo la necesidad de estar cerca de mi hija"

Daniele De Rossi rompió el silencio en conferencia de prensa y confirmó que se va de Boca. El italiano de 36 años fue acompañado de Jorge Amor Ameal y expresó su tristeza por la salida del club: "No tengo problemas de salud en mi familia, ni nada de eso. Ni enfermedades. Tengo la necesidad de estar con mi hija y mi familia".

"No hay nada detrás. No me peleé con nadie de la nueva directiva. A los 36 años estoy en condiciones de tomar esta decisión. Me mostraron todo su cariño e intentaron convencerme", agregó.

Daniele remarcó: "Cuando volví ya tenía la decisión tomada, pero entiendo que las cosas se dicen en la cara. Vine y les confirmé a todos lo que sucedía. Me duele mucho esto, espero haber sido importante para abrir una nueva dirección para los jugadores europeos".

"Todos trataron de convencerme de quedarme acá. Les avisé el primer día que mi decisión era definitiva. Antes de entrenar, me fui a cenar con cuatro compañeros y les dije lo que iba a hacer. Yo ya tenía la decisión tomada de retirarme antes de comenzar la pretemporada", cerró.

En total, De Rossi jugó apenas siete partidos. Su debut fue el 13 de agosto del año pasado, frente a Almagro en el estadio Ciudad de La Plata, por la Copa Argentina, donde además su único gol con la camiseta de Boca.