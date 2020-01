Los mendocinos llegaron y descansan pensando en la segunda etapa

View this post on Instagram

Primera etapa terminada y que bien se siente!! Hoy largue de los primeros puestos hasta que logre ponerme adelante abriendo gran parte de la etapa. Terminamos 17 perdiendo algo de tiempo respecto a los pilotos que venu00edan atru00e1s pero esto reciu00e9n empieza y mau00f1ana tenemos una mejor posiciu00f3n de largada! VAMOS!! ud83cudde6ud83cuddf7 #22