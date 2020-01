Cambio de último momento para Ricardo Torlaschi

Un navegante argentino que disputará el Dakar 2020 dentro de los Side By Side tiene nuevo piloto. Se trata del mendocino Ricardo Torlaschi, quien finalmente navegará al kazajo Denis Berezovskiy, quien reemplazará a Artur Ardavichus.



Quien cuenta con antecedentes en la categoría camiones finalmente no disputará el Dakar ya que tuvo inconvenientes con su licencia, por lo tanto Berezovskiy ocupará la butaca derecha del Side by Side.

Para Ricardo Torlaschi significará disputar su octavo Dakar, tras haber disputado las últimas ediciones en camión como navegante de Federico Villagra.