Los Pumas 7's terminaron 7° en Hamilton

La derrota 39 a 7 ante Australia fue un duro golpe en el incio. Con varios debutantes en sus filas, el seleccionado argentino debía ganar sí o sí los dos partidos que le restaban y esperar resultados para poder pelear por el oro.

Los Pumas 7s golearon a Samoa en el cierre de la primera jornada por 40-0. En el último partido de la fase clasificatoria, triunfaron ante Fiji 26 a 10, sin embargo, no les alcanzó para pasar a las semifinales de Oro y terminaron segundos en su zona, detrás de Australia, con siete unidades ambos equipos, pero la diferencia de puntos favoreció a los aussies.

Luego, por el 7° puesto derrotaron con lo justo 19-17 a Kenia y se quedaron con la séptima posición.

Argentina 19-17 Kenia (séptimo puesto)

El elenco dirigido por Santiago Gómez Cora comenzó perdiendo el duelo ante los africanos por 19-7. Con tries de Nelson Oyoo, Collins Injera y Willy Ambaka los keniatas se adelantaron en el tanteador. Rodrigo Isgro había puesto a Los Pumas 7s 5-0 arriba. El seleccionado argentino se recuperó y dio vuelta el tanteador. Con tries de Franco Sábato y otro de Del Mestre (más dos conversiones de Rodrigo Isgro) pudo vencer a Kenia y quedarse con el 7° puesto.

Argentina 26-10 Fiji (tercer partido de la zona)

El equipo nacional se impuso ante Fiji, pero no le alcanzó para clasificarse a las semifinales por el Oro del certamen. A los dos minutos de partido, Santiago Álvarez Fourcade consiguió el primer try del partido que ilusionaba al conjunto argentino. Un minuto después de conseguir los primeros puntos, Germán Schulz llegó al ingoal, luego de una buena combinación de pases. Más tarde, Matías Osadczuk estiró la ventaja con otra conquista para Argentina. Sin embargo, los fijianos despertaron con un try de Sevuloni Mocenacagi y, consecutivamente, otro de Vilimoni Botitu. Finalmente, Franco Sábato apoyó el último try del partido para sellar la victoria.

¡Final! Triunfazo de @lospumas7arg sobre Fiyi con tries de Álvarez, Schulz, Osadczuk y Sábato.



Argentina 40-0 Samoa (segundo partido de la zona)

El seleccionado argentino se recuperó tras la dura derrota en el primer encuentro del torneo y superó con austeridad al elenco isleño. Los tries del conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora fueron anotados por Luciano Gonzalez (en dos oportunidades), Matías Osadczuk (en dos oportunidades), German Schulz y del siempre presente Franco Sabato. Así, Los Pumas 7s siguieron con ilusiones de la clasificación a semifinales de oro.

Argentina 7-39 Australia (primer partido de la zona)

El seleccionado nacional pagó caro los errores del principio y no pudo levantar cabeza ante Australia, por eso terminó perdiendo 39 a 7. Los tries de los aussies llegaron por obra de Maurice Longbottom (por duplicado), Henry Hutchison, Lachie Anderson, Lewis Holland y Josh Turner. La única anotación de Los Pumas estuvo en las manos de Matías Osadczuk.

Plantel Pumas 7's: Matías Osadczuk, Santiago Alvarez Fourcade, Luciano González Rizzoni, Francisco Ulloa, Germán Schulz, Felipe del Mestre, Santiago Mare, Gastón Revol, Franco Sabato, Fernando Luna, Rodrigo Etchart, Marcos Moroni, Rodrigo Isgro y Tomás Vanni.