"No tiene que pelarte la banana": el video viral del Australian Open

Elliot Benchetrit le ganó el partido a Dimitri Popko en el Australian Open; pero la victoria del galo no fue noticia a comparación de un episodio que quedó registrado en un video y dio la vuelta al mundo.

El jugador francés tuvo una fuerte advertencia de parte del juez de silla, cuando este en un momento se percató que Benchetrit le pedía a una ball girl que le pelase una banana.

"La recogepelotas no es tu esclava", le aclaró John Blom, juez del partido. Luego de la viralización del vídeo, ha sido Elliot Benchetrit quien ha emitido declaraciones lamentándose del hecho, y explicando que "ha sido una confusión".

"El juez me dijo: '¡No es tu esclava, no puedes pedirle eso!'. Usó el término 'esclava'. Las bananas son frutas duras de pelar, no tenía por donde agarrarla. Le pedí el favor a la ball girl amablemente. De hecho, ya me había pelado una banana al principio del partido. Realmente me sorprende la dimensión que ha tomado esto en las redes sociales", expresó el profesional del tenis.

El francés explicó que se había untado las manos con crema, y que por eso no podía pelar la fruta. No obstante, los internautas han explotado en las redes sociales: "La próxima vez que le pida que le tire la pelota, pues ese es su trabajo, no el de darles agua, una toalla, pelar sus bananas o tirar su basura", escribía indignada una tuitera.

Uno de los comentarios que más repercusión tuvo vino de parte de la ex tenista Martina Navratilova:"¿Qué viene después? ¿Uvas? John (el juez de silla) hizo lo correcto, eso seguro", escribió la ídola del tenis.