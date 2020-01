Un fotógrafo español sacó la mejor imagen del Dakar 2020

View this post on Instagram

ud83dudcf8 EMILIE-POUCAN CONTEST ud83cudfc6u2800 u2800 u00c9milie Poucan was the press officer of the Dakar rally until 2010. That year, she suffered a plane accident while travelling back from South Africa, the day of her 32nd birthday. The contest was launched in 2011 in loving memory of u00c9milie. Here is the winner of the 2020 contest.u2800 u2800 ud83dudcf8 A.S.O. / @charlylopezphu2800 u2800 #Dakar2020u2800 u2800 ud83dudcf8 u0645u064fu0646u0627u0641u0633u0629 u0625u0645u064au0644u064a u0628u0648u0643u0627u0646 ud83cudfc6u2800 u2800 u0639u0645u0644u062a u0625u0645u064au0644u064a u0628u0648u0643u0627u0646 u0645u0633u0624u0648u0644u0629u064b u0625u0639u0644u0627u0645u064au0629u064b u0644u0631u0627u0644u064a u062fu0627u0643u0627u0631 u062du062au0649 2010. u0639u0627u0646u062a u0641u064a u0630u0644u0643 u0627u0644u0639u0627u0645 u0645u0646 u062du0627u062fu062bu0629 u0633u0642u0648u0637 u0637u0627u0626u0631u0629 u0643u0627u0646u062a u062au0633u062au0642u0644u0647u0627 u0641u064a u0637u0631u064au0642 u0639u0648u062fu062au0647u0627 u0645u0646 u062cu0646u0648u0628 u0625u0641u0631u064au0642u064au0627u060c u0623u0635u0628u062d u0639u064fu0645u0631u0647u0627 32 u0639u0627u0645u064bu0627 u0641u064a u0630u0644u0643 u0627u0644u064au0648u0645. u0623u064fu0637u0644u0642 u0647u0630u0627 u0627u0644u062au062du062fu0651u064a u0641u064a u0627u0644u0639u0627u0645 2011 u0625u062du064au0627u0621u064b u0644u0630u0643u0631u0627u0647u0627u060c u0648u0646u0642u062fu0650u0651u0645 u0644u0643u0645 u0627u0644u0641u0627u0626u0632 u0628u0647u0630u0627 u0627u0644u062au062du062fu064a u0644u0644u0639u0627u0645 2020.u2800 u2800 ud83dudcf8 A.S.O / Charly Lopezu2800 u2800 #u062fu0627u0643u0627u06312020u2800 u2800 u2800 u00c9milie Poucan u00e9tait lu2019attachu00e9e de presse du Dakar jusquu2019en 2010, annu00e9e durant laquelle elle fut victime du2019un accident au00e9rien en rentrant du2019Afrique du Sud, le jour de son 32u00e8me anniversaire. Ce concours fut initiu00e9 du00e8s 2011 afin de lui rendre hommage. Voici la photo du gagnant de cette annu00e9e.u2800 u2800 u2800 u00c9milie Poucan era la responsable de prensa del Dakar hasta 2010. Ese au00f1o sufriu00f3 un accidente de aviu00f3n cuando regresaba de Sudu00e1frica, el du00eda de su 32 cumpleau00f1os. En su memoria, se organiza un concurso de fotos cada au00f1o. Esta es la fotografu00eda ganadora de la u00faltima ediciu00f3n.