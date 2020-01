Russo: "La gente me pide la Libertadores, no ganarle a River"

Las duras derrotas sufridas por Boca en sus últimos cruces mano a mano frente a River golpearon fuerte en la Ribera. Sin embargo, para el flamante entrenador del Xeneize, Miguel Ángel Russo, esos resultados recientes no cambian las proridades. Ni las suyas, ni las de los hinchas: "La gente no me pide que le ganemos a River, me pide que ganemos la Copa Libertadores", aseguró el DT.

En diálogo con el canal TN, el técnico explicó: "Los hinchas te piden la Copa, te lo dicen siempre. En el 2007 era lo mismo y está bien, es la realidad. Pero el día que tengamos que jugar con River va a pedir que ganes, como ocurrió siempre. Y es lógico".

Sobre su relación con Riquelme, nuevo vicepresidente de la institución, contó que "la relación es simple y hablamos de fútbol. Lo importante es la comunicación y lo que pensamos, y coincidimos en muchas cosas. Eso es bueno porque me permite trabajar con libertad y muy tranquilo. También estoy muy cómodo con Ameal", deslizó.

Una de las grandes cuestiones a resolver es la situación de Carlos Tevez, quien tiene contrato con Boca hasta junio de 2020, aunque posee una cláusula de salida que puede ejecutar hasta el 15 de enero. "Es jugador del club, tiene contrato... Estamos en una etapa de conocimiento mutuo, no sólo con él, con todos. Lo futbolístico prefiero hablarlo con él, pienso que es la mejor manera. El jugador es el primero que tiene saberlo y punto", expresó.

Para cerrar, haciendo referencia al estilo de juego que tendrá su equipo, Miguel Ángel culminó: "Boca va a intentar ganar de la mejor manera que se pueda. Ojalá lo podamos lograr".