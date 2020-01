Murió Paulo Gonçalves: el conmovedor recuerdo de Caimi

View this post on Instagram

Hoy es uno de los du00edas mas tristes que pueda recordar, uno de esos du00edas en q uno se cuestiona porque puede ser tan cruel este deporte que tanto nos apasiona. Hoy se fue uno de los GRANDES, un Gran piloto, gran Deportista y sobre todo mejor persona. Te admiro mucho, fuiste y seru00e1s siempre un ejemplo para todos nosotros. Fuerzas para la familia Gonu00e7alves y para todos nosotros. u2764ufe0f @goncalvesspeedy