Caimi dispuesto a presionar: "Me siento bien, entero y muy confiado"

View this post on Instagram

Llegamos al du00eda de descanso ud83dude01ud83dude4c De a poco dejando atru00e1s todo lo de la primer semana, ahora sintiu00e9ndome mas cu00f3modo en la moto, gracias a mi mec @ffaculastra y a todo el equipo que esta trabajando duro para lograr adaptarla de la mejor forma a las condiciones del desierto de acu00e1. P7 en la etapa y 10 en la general. Ahora a descansar un poco antes de empezar la segunda semana. Gracias por todos los mensajes de apoyou2764ufe0f ud83cudde6ud83cuddf7 #22