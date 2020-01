Audio machista, escándalo y denuncia en Luján Sport Club

View this post on Instagram

Estu00e1 circulando por Whatsapp y redes sociales, entre vecinos y vecinas de Luju00e1n de Cuyo, un audio de un socio del Sport Club Luju00e1n. Lamento mucho las palabras que nos dedica a las mujeres. La Comisiu00f3n Directiva anterior conducida por presidenta, secretaria y prosecretaria, todas ellas mujeres lujaninas, deju00f3 el club segu00fan consta en fotos como u0026#34;antesu0026#34;. Hoy el club estu00e1 como se puede ver en las fotos de u0026#34;ahorau0026#34; y con grandes deudas econu00f3micas. Apoyo y aliento a las mujeres que se comprometen para con la comunidad, en este caso a las dirigentes del fu00fatbol lujanino. Mau00f1ana, su00e1bado de 11 a 13hs. los que quieran colaborar para sacar adelante a nuestro querido club seru00e1n bienvenidos en la sede del Luju00e1n Sport Club. Ratifico mi apoyo para todas las mujeres que vuelven a ponerle el hombro al la dirigencia del club.