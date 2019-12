Russo podría ser presentado el 2 de enero como entrenador de Boca

El nuevo entrenador de Boca, Miguel Angel Russo, podría ser presentado el 2 de enero próximo, aunque todavía no hay un anuncio oficial, dentro del hermetismo que caracteriza la gestión de Juan Román Riquelme, responsable absoluto del fútbol en la entidad xeneize.



Pero en círculos cercanos al entrenador se menciona que esa es la fecha para la vuelta a Boca del técnico que consiguió la Copa Libertadores 2007, teniendo a Román como jugador y que fue la última que logró la institución.



Son muchas las versiones que corren del por qué todavía no se hizo oficial la llegada de Russo. Unas mencionan que se espera que se venza el 31 de este mes el contrato de Gustavo Alfaro y otras dicen que no quieren que el técnico sea asediado por los medios y llegue tranquilo a la pretemporada que arranca el 3 de enero con estudios médicos en Casa Amarilla.



Al respecto de la falta de información, Jorge Bermúdez, que pertenece a la secretaría técnica, publicó hoy en su cuenta de twitter: "A los únicos que tenemos que responder con nuestros actos y decisiones son a los socios e hinchas @Bocajrsoficial. Esta dirigencia en todos los campos será respetuosa de comunicar lo necesario en el momento que lo estime conveniente y eso no debería incomodar a nadie".



Por otro parte, los técnicos salientes de inferiores, Victor Marchesini, Sergio Saturno, Luis Luquez y Héctor Bracamonte, estuvieron reunidos hoy en el club con Raúl Cascini, otro miembro de la secretaría técnica, para terminar de arreglar sus desvinculaciones.



Riquelme estuvo ayer, durante la mañana y la tarde en el centro de entrenamientos de Ezeiza junto a Marcelo Delgado, Sebastian Battaglia (próximo entrenador de la Reserva) y Cascini para charlar con los empleados de ese lugar y dejar todo listo para que el plantel comience allí su pretemporada el sábado 4 del mes próximo.



Los jugadores se entrenarán en ese predio hasta el 13 de enero y dormirán en las habitaciones del Hotel Holliday Inn.



Boca retomará la competencia oficial el 26 de enero ante Independiente, a las 21.45, en La Bombonera, por la fecha 17 de la Superliga 2019/20.