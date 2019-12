Messi: el aviso de Eto'o, sus récords más especiales y cómo mejoró en los tiros libres

Lionel Messi brindó una entrevista especial al sitio oficial de La Liga de España, que está cumpliendo 90 años, ya que es el máximo goleador de la historia del campeonato ibérico con 432 tantos. Allí, la Pulga contó cómo vive ser el artillero histórico de la competición, repasó cómo se convirtió en un goleador implacable y reveló qué hizo para mejorar su pegada en los tiros libre.

Sobre su capacidad goleadora, recordó sus charlas con Samuel Eto’o. "Me acuerdo muchas veces que Eto’o me decía ‘el día que empieces a hacer goles va a ser...’ porque tenía muchas ocasiones y no las convertía. Hasta que un día me destapé, entró y empezaron a entrar todas", aseguró Leo, quien, sin embargo, admitió que "cada vez que salgo a la cancha lo hago menos mentalizado en el gol y más en el juego".

uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83DuDD1D? "Ser el máximo goleador de #LaLigaHistory con lo que significa #LaLiga es especial. Es uno de los récords más lindos que tengo".



uD83DuDE0D Leo Messi nos atiende con motivo del 90º aniversario de nuestra competición. pic.twitter.com/S29jfT8u0s — LaLiga (@LaLiga) December 26, 2019

A la hora de dar sus sensaciones por ser el goleador histórico de La Liga desde hace cinco años, cuando superó los 252 que había alcanzado Telmo Zarra, la Pulga consideró que "ser el máximo goleador de la Liga, con lo que significa la Liga española, es especial. Creo que es uno de los récords más lindos que tengo".

Finalmente, el rosarino contó cómo empezó a aumentar su cantidad de goles anotados de tiro libre: "En estos últimos tiempos empecé a mirar y ver en los tiros libres si el arquero se mueve antes, si da el paso o no, cómo reacciona, cómo está la barrera, y ahora sí que lo estudio más. Fui mejorando el golpeo con entrenamiento".