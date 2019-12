Pratto y la final ante Flamengo: "Nunca me sentí tan triste"

La herida por la final de la Libertadores perdida ante Flamengo, en los segundos finales de un partido que estaba controlado, parece que tardará en cerrar en River Plate. Así lo dejó en claro el delantero Lucas Pratto, quien ingresó en el segundo tiempo de aquella final y de un error suyo vino el gol del empate del conjunto brasileño. El Oso rompió el silencio en diálogo con Fox Sports y consideró que "a Flamengo lo pasamos por arriba".

"La pasé mal por el resultado y porque no le pude dar lo que siempre le doy. Ni siquiera por haber perdido. A Flamengo lo pasamos por arriba 80 minutos. Hicimos un gran desgaste, el partido estaba casi terminado y nos hace el segundo", confesó Pratto con mucha tranquilidad.

En esa misma linea, el Oso profundizó: "Mi tristeza es que yo entro para darle aire y no pude. Me sentí mal por eso. Estoy agradecido por el apoyo. Sé que hay gente que espera que te equivoques. Las finales se definen por detalle. Nunca me sentí tan triste".

Para cerrar, Pratto reveló el sufrimiento de su última lesión: "No tuve pretemporada, tuve pocos minutos en el semestre y tuve una lesión. Estuve 45 días sin trotar, eso me mató. Estuve cuatro o cinco días en cama. Necesitaba un bastón para caminar. No sabíamos qué era. Me hicieron un estudio y salió la fisura".