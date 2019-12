Cierre a toda velocidad en Mendoza

El domingo se disputa la última reunión del 2019 en el Hipódromo de Mendoza. La jornada contará, exclusivamente, con cuadreras y por ende se espera un gran marco de público. Tal vez lo ideal hubiera sido "maridar" estas excelentes cortas con clásicos largos de nivel, pero aparentemente la dirigencia no estuvo de acuerdo en realizar una reunión más completa.

A continuación el detalle del programa del domingo:

1ra carrera – Premio: “Best Felina” - 225metros - 11

1 Recit Carolle (ex Rolling Stone)

2 Pequeño Tom

3 Reporting Star (ex Percheron)

4 Morenita

5 Menenio (ex Al Pacino)

6 Ser Sensual (ex Borracha)

7 Mr Llanero

8 Pablito (ex Sorpresivo)

9 El Turco

10 Alma Mia

11 Valentino

12 Mañosa

2da carrera – Premio: “Franquito” - 400 metros - 11.40

1 Flag Taco

2 Chicago (ex Cascarudo)

3 Unica Estrella

4 Fina Estampa

5 Luz Delfina

3ra carrera – Premio: “Catrina” - 275 metros - 12.30

1 Yankee Gold

2 Body Angel (ex Rey del Campo)

3 Kiko Have

4 Don Chicho

5 Sin Buscar (ex Heredero)

6 Lucerito

7 Juan Primito

8 Little Spring (ex Galleguita)

9 Lahuen Lef (ex Elif)

4ta carrera – Clasico: “Osvaldo Daniel Chirino” - 300 metros - 13.30

1 Tio Vito

2 Legendario

3 Malena

4 Mascherano Catcher (ex Monito)

5 Manso Amigo

6 Don Jeronimo

5ta carrera – Premio: “Free Tero” - 400 metros - 14.10

1 Elver Grand

2 Sanglern

3 Reina Ventosa

4 Rosada Hoofer

5 Desejado Zuca

6 Etesius (ex Faraon)

7 Fortin Prado

8 Que Gran Golpe

9 E Maria Magdalena

10 Mint Master

11 Pegafuerte Negrito

12 Pochetina

13 Daisy Flower

6ta carrera - Premio “Stormy Sale” - 300 metros - 14.50

1 Shore Club (ex Preceptor)

2 Tengo Aguante

3 Ver Seattle (ex Coyote)

4 Cambalache

7ma carrera - Clásico: “Bucks Logrado” - 400 metros - 15.40

1 West Killer

2 Piqui Halo

3 Say Vaquero

4 Volver a Verte

8va carrera – Clásico: "Clausura Temporada Cuadreras 2019” - 325 metros - 16.40

1 Kempeitai (Me Hago el Mono)

2 El Vareador (Soy del Nono)

3 Emilia Romagna

4 Fantasma

9na carrera – Clásico: “Pablo Moya” - 450 metros - 17.40

1 Ariel Dubai

2 Kitesurf

3 Oster Junior (ex Telescopio)

4 Tintin Cat