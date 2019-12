Messi es gran favorito a lograr este lunes el sexto Balón de Oro

La gala de entrega de la 64 edición del Balón de Oro, que se celebrará este lunes en París (14.00 hora argentina), parece dispuesta a devolver al argentino Lionel Messi al trono, al entregarle por sexta vez el galardón que corona al mejor jugador del mundo, por delante del holandés Virgil van Dijk y el portugués Cristiano Ronaldo.

Messi, campeón de la Liga con el Barcelona, "Pichichi" y Botín de Oro como máximo goleador del fútbol europeo (36 goles) y mejor artillero de la Liga de Campeones (12), es favorito por delante de los méritos contraídos por el defensa Van Dijk, pieza clave en la conquista de la Copa de Europa del Liverpool, y Ronaldo, campeón de la novedosa Liga de las Naciones con Portugal.

"La Pulga" puede volver a subir al trono en el Teatro del Chatelet, cuatro años después de conquistar su quinto Balón de Oro y tras una temporada en la que el desastre de Anfield, que acabó con las esperanzas barcelonistas en la Champions, parecía condicionar una candidatura que también quedó dañada por la eliminación de Argentina a manos de Brasil en la semifinal de la Copa América.

Y, sin embargo, Messi ha emergido por encima de todo eso para volver a convertirse en el gran referente del fútbol mundial. Artillero implacable, máximo asistente y hasta creador de juego, se ha destapado también como el gran capitán argentino, dispuesto a enfrentarse en un momento dado al poder establecido (Conmebol).

Aunque la UEFA premió a Van Dijk, el "The Best" de la FIFA ya reconoció en septiembre al barcelonista y el Balón de Oro puede encumbrar definitivamente a Messi, para disgusto de un Cristiano Ronaldo que de nuevo mantiene en duda su presencia en la gala del lunes, máxime si, como parece, no sólo ve deshecho su empate con el argentino (5 balones), sino que este año incluso ocupa el tercer puesto en el escalafón.

La confirmación de Messi devolvería el orden establecido a un premio que han copado La Pulga y Cristiano en 10 de las 11 ediciones previas. El único intruso, Luka Modric -ganador en 2018 gracias a la conquista de la Liga de Campeones y a su segundo puesto en el Mundial-, no figura en esta ocasión ni en la relación de 30 candidatos sobre la que se ha votado. Por primera vez en la historia desde la creación del premio en 1956, el último ganador no tiene opción de repetir título.

Al margen de la ausencia de Modric, la relación de los que se consideran los 30 mejores jugadores del mundo deja otras consideraciones sobre el momento del fútbol mundial; por primera vez no hay ningún candidato español o italiano y la mitad (15) proceden de la Premier League.

La entrega del Balón de Oro será el cénit de una ceremonia en la que también se entregará otro "Balón de Oro" del fútbol femenino. La noruega Ada Hegerber, ganadora el año pasado de la primera edición del trofeo, y las estadounidenses Alex Morgan y Megan Rapinoe, campeonas del mundo, figuran entre las favoritas.

Primer premio Yashin y trofeo Kopa al mejor joven

Ausentes del palmarés desde que el ruso Lev Yashin lo conquistase en 1963, "France Football" ha decidido también dar una oportunidad a los guardametas con la creación del premio que lleva el nombre de la "Araña Negra".

En la lista de 10 candidatos figuran entre otros el brasileño Alisson (Liverpool), el alemán Marc-André Ter Stegen (Barcelona), el eslovaco Jan Oblak (Atlético de Madrid) y el español Kepa Arrizabalaga (Chelsea), pero no así el belga Thibaut Courtois (Real Madrid), la gran ausencia.

Al premio al mejor joven (Trofeo Kopa), por último, opta el portugués del Atlético de Madrid Joao Félix, reciente ganador del "Golden Boy", el brasileño del Real Madrid Vinicius jnr y el surcoreano del Valencia Kang-in Lee, junto a estrellas como el inglés Jadon Sancho (Borussia Dortmund) o holandés Mathijs de Ligt (Juventus).