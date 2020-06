Elon Musk: Estos son sus videojuegos favoritos

El cofundador de Tesla Motors y SpaceX, Elon Musk, dio a conocer en su cuenta de Twitter sus videojuegos favoritos y, según su lista, le gustan las distopías y el género de ciencia ficción.

En respuesta a una pregunta de un usuario de Twitter, Musk comentó que entre sus preferidos se encuentran Deus Ex, Half-Life 2, Bioshock, Mass Effect 2, Fallout: New Vegas y Saints Row IV.

En su mayoría son videojuegos de disparos y de roles de acción. Además, parece que le gustan los escenarios apocalípticos y aquellos juegos en los que aparecen mutantes y criaturas alienígenas.

Musk explicó que juega en ordenador, por lo que se pierde los juegos que solo salen para consolas. Sin embargo, el fundador de SpaceX prometió probar The Last of Us, un videojuego de acción-aventura y horror de supervivencia que le aconsejaron algunos internautas en los comentarios.

RT