El retorno: Mike Tyson acepta pelear contra luchadores de MMA de Rusia

u041cu0430u0438u0306u043a @miketyson u0422u0430u0438u0306u0441u043eu043d vs u0421u0435u0440u0433u0435u0438u0306 @kharitonovmma u0425u0430u0440u0438u0442u043eu043du043eu0432? u0418u043bu0438 u0410u043bu0435u043au0441u0430u043du0434u0440 @alexemelyanenko u0415u043cu0435u043bu044cu044fu043du0435u043du043au043e? u2800 u041au0430u043a u0432u0430u043c? u0411u0443u0434u0435u0442u0435 u0441u043cu043eu0442u0440u0435u0442u044c?u00a0ud83dudc4a u2800 u042f u043fu0440u0435u0434u043bu043eu0436u0438u043b u0416u0435u043bu0435u0437u043du043eu043cu0443 u041cu0430u0438u0306u043au0443 (u043au043eu0442u043eu0440u044bu0438u0306 u0441u0435u0438u0306u0447u0430u0441 u0432 u043du0435u0432u0435u0440u043eu044fu0442u043du043eu0438u0306 u0444u043eu0440u043cu0435) u043fu043eu0435u0434u0438u043du043eu043a u043fu043e u043fu0440u0430u0432u0438u043bu0430u043c u0431u043eu043au0441u0430 u0432 u0411u0435u043bu043eu0440u0443u0441u0441u0438u0438 u0432 u0440u0430u043cu043au0430u0445 u0442u0443u0440u043du0438u0440u0430 #WTKF. u0418 u043eu043d u043du0435 u043fu0440u043eu0442u0438u0432 ud83eudd4a u2800 u041eu0441u0442u0430u043bu043eu0441u044c u0434u043eu0433u043eu0432u043eu0440u0438u0442u044cu0441u044f u0441 u043du0430u0448u0438u043cu0438 u0431u043eu0438u0306u0446u0430u043cu0438 ud83cuddf7ud83cuddfa u2800 u0416u0434u0438u0442u0435 u043du043eu0432u043eu0441u0442u0435u0438u0306u00a0ud83dudcf2 @wtkf_official