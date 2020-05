Cada vez es más común: un estudiante y un abogado, desnudos en Zoom por error

Durante la pandemia por coronavirus se puso de moda la plataforma Zoom para realizar reuniones con mucha cantidad de participantes. Más allá de las fallas en la seguridad que presentó la misma, quedó al descubierto que muchos usuarios no saben manejar del todo bien la tecnología y, por descuidos, pasaron vergüenza.

En este caso las víctimas de los descuidos fueron dos hombres, un estudiante argentino y un abogado inglés, que sin saberlo, aparecieron desnudos ante la cámara y todos los participantes de las reuniones.

Respecto del argentino, se trata de un estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, que decidió tomar un baño durante una clase virtual.

Al iniciar la conferencia, el joven se metió en la bañera pero olvidó apagar la cámara del celular, y a pesar de los intentos de sus compañeros por avisarle, no se dio cuenta del error.

"Obviamente fue sin intención y no le quise faltar el respeto a nadie. Pero tienen razón, así que disculpas a ustedes también. Me moría de la vergüenza y me fui de la clase. Y enseguida mandé un mail a la profesora", dijo el joven.

Respecto del abogado, la situación fue similar. Estaba comenzando una reunión virtual de trabajo junto a sus compañeros y olvidó apagar la cámara.

Ben, como fue identificado, se mostró desnudo al resto de sus colegas mientras el jefe de equipo daba una charla introductoria. "Asegúrense de que todos tengan su ropa puesta", dijo, en tono de chiste, el líder del grupo.