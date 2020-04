Conocé a los perros más redondos del mundo

Como quien poda un ligustrín o trabaja las líneas armoniosas de un bonsai, pero con perros. Así es esta tendencia catapultada por Internet: consiste en cortarles el pelo a los canes dejándolos lo más esféricos que sea posible.

Si se los mira de frente, da la impresión de que tuvieran solamente dos patitas. Para colmo, a algunos solamente les falta hablar: la sonrisa ya la tienen.

Y aunque parece una movida rara, lo cierto es que la modificación de los animales es una costumbre casi tan antigua como la civilización. La selección de razas para criar vacas "más rendidoras" o la cruza de gatos para enfatizar algunos pelajes son solo dos de las decenas de ejemplos que podían citarse.

Hoy, cuando los animales de compañía son para millones de personas "como miembros de la familia", no sorprende que se les preste suma atención. Aunque no está del todo claro si los perritos disfrutan con su look redondeado.