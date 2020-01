El insólito viral en el que Mauro Viale se transforma en su "peor enemigo"

Un usuario publicó una curiosa imágen en Twitter que causó un estallido de risa en esa red social, ya que mostraba la "transformación" de Mauro Viale en Alberto Samid, una persona con la que mantuvo un enfrentamiento muy público, y con la que se llegó a trenzar a golpes en vivo.

"Shockeado como en la última repetición termina convirtiéndose en SAMID!!!", escribió el usuario Matías Cáceres en su perfil de Twitter. La foto mostraba una captura de pantalla en la que se veía a Viale, en ese momento conduciendo un programa de A24, transformándose en el empresario de la carne por un efecto de cámara.

Shockeado como en la última repetición termina convirtiéndose en SAMID!!! pic.twitter.com/GqEDXUllAh — Matías Cáceres ?uD80CuDD53 (@caceres_matias) January 21, 2020

La captura no es de un video nuevo. Por el logo del canal se puede inferir que sucedió al menos hace 3 años, aunque eso no molestó a los más de 2 mil usuarios que le dieron "me gusta" a la imagen.

Viale y Samid mantuvieron un enfrentamiento público, debido a que el conductor acusaba al empresario de haber "avalado el atentado a la AMIA". De hecho, la tensión estalló durante una emisión en vivo, en la que ambos se agarraron a las piñas y se transformó en la pelea más famosa de la historia de la TV argentina.