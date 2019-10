Peter Handke: "Tengo una extraña sensación de libertad, como si fuera inocente"

El escritor austríaco Peter Handke (1942) dijo hoy estar en "paz", "tranquilo" y "sorprendido" por haber sido distinguido con el Premio Nobel de Literatura 2019, al tiempo que declaró a la prensa sentir "una extraña libertad, como si esto no fuera cierto, como si fuera inocente".

En un video que circula en las redes sociales el autor de El chino del dolor, El lento regreso y Carta breve para un largo adiós respondió a las preguntas de la prensa sobre la distinción con la que hoy se convirtió en uno de los máximos laureados de la literatura.

"Me siento en paz y tranquilo. Estoy sorprendido", dijo en tono sereno.

No soy un ganador. Eligieron mi obra pero no soy un ganador. Siempre se dice 'ganó el Premio Nobel' pero no me gusta esa expresión", dijo el austríaco