No se sabe dónde está la pintura más cara del mundo

La pintura "Salvator Mundi" de Leonardo da Vinci, la obra más cara vendida en noviembre 2017 por una cifra de 450 millones de dólares, está desaparecida y llevan seis meses sin conocer su paradero.

La exhibición que iba a inaugurar el Louvre Abu Dhabi (Emiratos Arabes) con el lienzo de Da Vinci nunca se llevó adelante. Desde el museo se negaron a responder las razones de la decisión pero trabajadores de la institución dijeron al diario estadounidense The New York Times que no tienen conocimiento del paradero de la pintura.

"Salvatore Mundi" es un óleo que representa a Jesucristo y data del 1500. Fue redescubierto en 2005, después de un largo tiempo en el que se creía destruido, lo que supuso el primer hallazgo de una pintura de Da Vinci desde 1909, y lo que desató muchos debates en torno a su autenticidad.

De acuerdo al periódico estadounidense, el Louvre en París, que otorga su nombre al museo de Abu Dhabi, tampoco pudo localizar la obra "Salvator Mundi", según indicó un funcionario familiarizado con las discusiones del museo con Abu Dhabi, quien se negó a ser nombrado debido a la confidencialidad de las conversaciones.

Por su parte, se sabe que desde el Louvre en París quieren incluir a “Salvator Mundi” en una exposición histórica que se realizará para conmemorar el 500 aniversario de la muerte de da Vinci y dicen que todavía tienen la esperanza de que la pintura pueda volver a aparecer a tiempo.

Frente a este panorama, algunos expertos del creador de "La Gioconda" se mostraron "alarmados" por la "incertidumbre" sobre el paradero y el futuro de la pintura, especialmente después del anuncio de Abu Dhabi de que la pintura se exhibiría al público.

"Es trágico", dijo Dianne Modestini, la especialista en conservación que trabajó en "Salvator Mundi": "Para privar a los amantes del arte y a muchos otros que se emocionaron con esta imagen. Una obra maestra de tal rareza es profundamente injusto".