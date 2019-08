Martín Churba, el diseñador de la reinvención

View this post on Instagram

PRIMERA EDICIÓN DE @docexdocelatinoamerica . Estamos muy emocionados por la llegada de este concurso a Latinoamérica para estudiantes de Arquitectura. @docexdoce viene con muchas sorpresas!!!! Invitamos a todos a seguirnos atentos en nuestras redes para mantenerse informados de todas las novedades. . #docexdocelatinoamerica #concursoarquitectura #estudiantesdearquitectura #12hourscompetition #docexdoce #mundaneum #mundaneummendoza