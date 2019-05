Eva y Juan, un amor peronista

Llevar a Juan Domingo Perón y Eva Duarte como protagonistas de una historia romántica, puede ser interpretado como un acto de osadía e incluso una provocación. Pero la psicóloga y escritora Cynthia Wila asume ese riesgo con su novela Eva y Juan (Emecé), donde aborda desde la ficción una relación constituida por dos de los personajes políticos más notables de nuestra historia.

Vale mencionar que esta dramatización de hechos reales (y no tan reales) debería ser leída con cierta precaución por los adeptos a la pareja fundadora del PJ, no tanto por el trasfondo histórico que la autora supo sustentar con una investigación plausible, aunque un poco cuestionable desde una visión escéptica, sino más bien por su contenido libremente erótico. “Me calienta saber que un pueblo entero te ama, y que vos no veas la hora de venir a acostarte conmigo”, esta frase de Eva a Juan tras la icónica movilización del 17 de octubre de 1945, quizás no sea muy digerible a los ojos de un peronista dogmático.

Aclarado este punto, Eva y Juan evoca un vínculo pasional y de extremada conveniencia dual. Una mezcla explosiva de sexo, militancia y poder que traspasa las fronteras de la intimidad y se expande hacia las masas obreras y desamparadas.

La novela se divide claramente en dos partes: la primera mitad explica cómo Juan Perón y Eva Duarte recorrieron sus vidas por separado, enfrentándose a realidades que imponían obstáculos a sus ambiciones y, a la vez, les propiciaban una sensibilidad social hacia los desclasados. La segunda, en cambio, relata la relación entre ambos centrando el protagonismo narrativo sobre Duarte, a la cual dota de una personalidad fornida que sobrepasa en creces a la de su ya entonces marido y compañero de militancia.

Wila supo constituir dos almas carenciadas que anhelaban el elixir del amor; dos caminos tortuosos que, en diferentes circunstancias, vivieron las falencias de una sociedad dividida y oprimida por los privilegiados. Ella, que sufrió la falta de cariño masculino por la ausencia de su padre biológico, quedaba sometida a la sumisión en pos de su carrera como actriz, mientras él se debatía en una dicotomía moral entre quién era y quién debía ser. Dichas características son transformadas en un titánico dúo que revoluciona los cimientos del país entero y tutela las aspiraciones de los desfavorecidos bajo un tinte paternalista y autoritario.

Por otro lado, la fortaleza de la pareja protagónica contrasta con la relativa debilidad del resto de los personajes. Si bien la autora da voz a figuras femeninas fuertes como Juana Ibarguren (la madre de Eva), doña Elvira y Blanca Luz Brum, el reparto se torna figurativo y generalmente prescindible, al igual que la inclusión de historias paralelas que, salvo la de los padres de Juan y Eva, pierden cierto interés ante su composición y extensión.

Más allá de sus debilidades y fortalezas, Eva y Juan ofrece al público una intensa historia romántica sobre la pareja política más importante de la Argentina.

Eva y Juan. Cynthia Wila. Emecé, 2019. 600 páginas. 699 pesos.