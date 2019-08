Este será el mural que embellecerá al ECA

A la par de los trabajos de restauración del Espacio Contemporáneo de Arte (ECA), cerrado hace más de dos años a causa del incendio que dañó parte de su estructura, se está confeccionando un mural sobre uno de los techos que embellecerá y resaltará este espacio cultural.

A cargo de la artista plástica Florencia Scafati, esta obra de diez metros cuadrados ubicada en el techo abovedado del hall de entrada, transmite el poder creativo de la mujer y su autodescubrimiento desde el cuerpo, representado como un mundo submarino donde las ideas fluyen libremente y la esperanza busca encontrar la luz a través de los ojos de tres figuras femeninas centrales que miran hacia el espectador.

Con el concepto del poder de la creación, Scafati centra en el mural a tres mujeres: la primera sigue bajo sueño, la segunda comienza a entreabrir los ojos y la tercera finalmente despierta de su letargo. Todas flotan en un ambiente acuático con vegetación femenina, de tonos azulados, verdosos y ocres, que simboliza el útero, el origen de la fuerza de la mujer.

"Es un juego de colores y movimiento que permite al espectador sentir el fluir de ese submundo, donde la mujer está descubriendo su fuerza creadora en una época donde nos estamos despertando y vamos demostrando la creatividad que llevamos dentro", comenta Scafati a MDZ.

La artista plástica Florencia Scafati está a cargo del nuevo mural del ECA

Convocada por la Secretaría de Cultura, Florencia Scafati asumió un gran desafío que le insume muchas horas de esfuerzo y placer. A más de siete metros del piso, la artista plástica trabaja en un espacio de 1,65 metros limitado por el techo abovedado y una plataforma de andamio, que se reduce a pocos centímetros al momento de pintar en posición horizontal. "Es algo nuevo y maravilloso para mí porque significa una forma diferente de pintar, con otra perspectiva y dimensión que se incorporan a la obra", señala.

"Lo primero que sentí es un poco de vértigo, pero cuando empecé a dibujar me enfrenté a mis miedos. Así me doy cuenta que las mujeres tenemos esa fuerza para enfrentarnos a muchas cosas que a lo mejor antes no podíamos porque no teníamos los espacios para hacerlo", añade.

Para este mural, Scafati utiliza una acotada paleta de colores pero que le permite obtener, mediante la mezcla de tintes y la superposición de capas, una amplia variedad de tonos que le brinda vida y movimiento a las figuras y los fondos. A ello sumó otras técnicas como el esponjeado para simular el ambiente marino.

Además, la superficie del techo es un elemento clave en su proyecto: "Al principio la base era azul, pero estaba descascarada y se caía, por lo que sacaron todas las capas de pintura hasta que apareció la original de yeso que conservaba una hermosa tonalidad ocre , la cual me sirvió muchísimo para trabajar".

Sin embargo, el mayor desafío para la artista es el físico: "Requiere una exigencia enorme en los brazos, porque estoy mucho tiempo con las manos extendidas hacia el techo. Además tuve que investigar sobre cómo trabajar acostada, dado que es una posición inusual para pintar".

De todos modos, la exigencia mental y corporal es sumamente compensada con el placer de plasmar su arte en un sitio como el ECA, que pronto reabrirá sus puertas. "Compartir esta obra con mucha gente será muy satisfactorio. Es un sueño hecho realidad", concluye.