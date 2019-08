Datos Abiertos de Transporte Urbano y Movilidad (DATUM): mapeo comunitario para ciudades más sostenibles

Un informe preparado por el Blog de Ciudades sostenibles del BID, elaborado por Jordan Fischer, Edgar Lemus, Martin Quiroga y Patricio Zambrano Barragán. Este artículo está también disponible en / This post is also available in: Inglés