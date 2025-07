Menos nieve, más negocios: la megasequía y la hipocresía del poder

El reciente informe del Departamento General de Irrigación confirma un 30% menos de nieve en la cordillera mendocina. No debería sorprender a nadie. La megasequía en la región cuyana lleva más de una década de advertencias científicas, pronósticos alarmantes y llamados a la acción. Lo que debería sorprender –e indignar– es la pasividad, o peor, la complicidad política con un modelo que elige administrar la escasez a favor del extractivismo y no de la ciudadanía.

La falta de nieve no es solo un fenómeno climático: es una sentencia sobre nuestro porvenir si no tomamos decisiones estructurales. Mendoza atraviesa un escenario de estrés hídrico severo y, sin embargo, no hay un solo plan serio de eficiencia en el uso del agua. Las grandes inversiones siguen direccionadas a obras viales y extractivas: rutas nacionales, perforaciones mineras, y ¿la impermeabilización de los canales de riego? ¿Y el recambio de cañerías de AySAM que pierden más del 50% del agua potable? Bien, gracias.