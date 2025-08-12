La poda que mata en nombre del cuidado

En Mendoza , cada temporada invernal llega acompañada por la misma postal: cuadrillas municipales, empresas de servicios y contratistas cortando ramas a diestra y siniestra. Oficialmente, se habla de "mantenimiento" y "cuidado del arbolado ". Pero basta mirar los troncos pelados y las copas mutiladas para darse cuenta de que estamos más cerca de la depredación que de la preservación.

Especialistas en arbolado urbano son claros: la poda debe ser mínima, puntual y técnica. Cada corte es una herida. Quitar ramas innecesariamente reduce la capacidad del árbol de producir oxígeno, absorber dióxido de carbono, dar sombra, refrescar el microclima y ofrecer refugio a la fauna urbana.

Si los estudios demuestran que la poda debe ser mínima, surge la pregunta incómoda: ¿por qué en Mendoza se hacen intervenciones tan grandes y masivas?

La respuesta no siempre tiene que ver con el cuidado del árbol . Muchas veces se poda para despejar un cartel publicitario, para liberar el paso de un cable mal instalado o simplemente por "costumbre" de dejar el árbol "limpio". Otras veces, el criterio es comercial: la poda se convierte en un trabajo a destajo donde se mide por volumen cortado y no por calidad del cuidado.

No hay árbol que soporte mutilaciones sistemáticas sin perder vigor. La poda fuera de época, la remoción de ramas principales o el corte rasante sin respetar el collar de rama abren la puerta a infecciones, pudriciones internas y quiebre de estructuras. Muchas de las postales de árboles secos en veredas tienen su origen, años atrás, en una poda mal hecha.

Cortar un árbol adulto es perder un patrimonio

El daño se agrava porque, en la mayoría de los casos, no hay reposición real. Un árbol adulto que muere por malas prácticas no se reemplaza en su valor ambiental con una plantita recién puesta. Un ejemplar de 40 años aporta miles de litros de oxígeno al año, regula temperaturas, filtra contaminantes y retiene agua de lluvia. Todo eso se pierde en minutos de motosierra.

La poda como excepción, no como regla

La poda debería ser un recurso excepcional: para eliminar ramas secas, corregir problemas estructurales o despejar pasos de seguridad sin dañar la estructura principal. Sin embargo, en Mendoza parece haberse naturalizado el criterio de cortar todo lo que sobrepasa un cable o un letrero, sin evaluar el impacto.

Lo que se corta no vuelve

El arbolado urbano no es un adorno descartable. Es infraestructura viva que sostiene la calidad de vida en nuestras ciudades. Cada vecino que ve llegar la cuadrilla a su cuadra debería preguntarse: ¿lo que están haciendo es cuidar mi árbol o condenarlo? Porque cuando se confunde mantenimiento con mutilación, lo que se corta no es solo una rama: es el futuro verde de Mendoza.

Arma legal rápida para defender el árbol de tu cuadra

Ley Provincial 7874 – Arbolado Público de Mendoza

Art. 1 – Declara política ambiental permanente para la conservación y manejo sustentable del arbolado público.

Art. 3 – Reconoce al arbolado como patrimonio natural y cultural, y lo declara servicio público prioritario.

Art. 24 – Toda poda, tala, erradicación o rebaje requiere autorización expresa de la autoridad de aplicación.

Art. 43 – Prohíbe cualquier intervención que dañe al árbol (poda, tala, desbrotes, carteles, obstrucción del riego) sin autorización.

Art. 66 – Obliga a reponer cada ejemplar extraído o trasladado; si no puede hacerse en el mismo lugar, debe plantarse en las inmediaciones.

Cómo usarlo en tu reclamo

"Solicito que se investigue la intervención realizada el día ___ en ___ por considerarla contraria a los arts. 1, 3, 24, 43 y 66 de la Ley 7874. Exijo reposición del ejemplar y sanción a los responsables".

Dónde reclamar en Mendoza

Municipalidad – Área de Arbolado Público o Medio Ambiente.

Dirección de Recursos Naturales Renovables – Autoridad provincial de aplicación.

Ministerio Público Fiscal – Para denuncias penales o administrativas por daño ambiental o incumplimiento de la ley.

Consejo práctico: documentá todo con fotos, videos, fecha, hora, ubicación y, si es posible, datos de la cuadrilla. Presentá todo junto con tu denuncia y guardá el número de expediente para seguimiento.

El agua y los árboles

El especialista en arbolado Manuel Verdaguer nos da un cierre contundente: Al fomentar la forestación y que esté en buenas condiciones se colabora con el ciclo corto del agua, es decir, los pequeños pulmones generan un microclima aportando humedad en forma directa al ambiente.

Ese aporte del ciclo corto ronda en el 30%, lo cual es un número bastante considerado para las zonas desérticas, como el caso de Mendoza.

En la actualidad muchas personas critican como un gasto de agua en el riego para un árbol, pero no se contempla esa devolución al ciclo corto y el ciclo completo del agua, además, se debe tener en cuenta otros factores como la absorción de carbono, material particulado suspendido y el ruido que absorben los árboles.

Muchos municipios del área metropolitana están modificando las especies, permitidas a plantar, y en varias ocasiones están sugiriendo que sean especies autóctonas y debajo requerimiento hídrico.