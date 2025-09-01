De inquilino a propietario: la casa hecha a mano (y bien construída)

Una pareja se cansó del alquiler eterno y levantó su casa con quincha mejorada . No fue milagro ni romanticismo: proyecto simple, cálculo antisísmico y obra por hitos. La pregunta no es cómo lo lograron ellos; la pregunta es por qué el Estado sigue mirando para otro lado cuando la solución ya existe y es escalable.

La quincha actual es un sistema liviano y antisísmico que combina estructura de madera o metal, paneles entramados, rellenos vegetales y revoques estabilizados. Peso bajo= mejor respuesta sísmica y fundaciones más económicas. Envolvente eficiente= confort frente al Zonda y las heladas con menor consumo energético. Materiales locales y procesos en seco= menos traslados, menos tiempo de obra y menor costo que la construcción húmeda tradicional. No es "rancho": es ingeniería social aplicada que, con buen proyecto y control, permite bajar el costo inicial (menos hormigón, menos acero, menos horas-hombre y sin maquinaria pesada) y bajar el costo de uso (climatización más barata).

Hay antecedentes oficiales y municipales que habilitan estos sistemas. San Carlos ya validó vivienda social en quincha mejorada (con proyecto, memoria sismorresistente y control por hitos de obra). Lavalle tiene desde 2014 una ordenanza que permite adobe reforzado y quincha, con manual técnico, dirección profesional obligatoria y exigencias antisísmicas claras (fundaciones, anclajes, barreras hidrófugas, diafragmas). Las Heras (Ord. 45/16) autoriza sistemas livianos tipo “muro fajina/quincha” bajo responsabilidad profesional y inspecciones municipales. En todos los casos se trabaja como “sistema no tradicional validado”: planos, cálculo de cargas, detalles constructivos y certificaciones donde corresponda. No es experimento: es normativa vigente lista para escalar en toda la provincia.

El problema no es la casa: es el suelo con servicios. Urbanizar no es entregar un lote pelado para la foto; es abrir calles, drenar pluviales y garantizar agua, cloaca, electricidad, gas, conectividad y transporte público desde el día uno. Antes de adjudicar, debe existir prefactibilidad técnica (proyectos ejecutivos y servidumbres aprobadas), con cronogramas obligatorios, presupuesto asegurado y un plan de expansión de las prestadoras con metas anuales. Lote sin redes, no va. El Estado tiene que publicar un tablero de obras por barrio y aplicar multas efectivas a quien incumpla—incluidas las empresas de servicios—y sanciones personales a los funcionarios que adjudiquen sin infraestructura. Además, la prioridad de conexión debe ser barrios sociales antes que countries, con contribución por mejoras justa y escalonada para las familias.

Cómo pasar del alquiler a la obra (y no morir en el intento)

La puerta de salida empieza chica y planificada. Un hogar puede arrancar con un módulo de 36 a 50 m² —estar-cocina, baño y un dormitorio— dejando desde el plano la ampliación prevista. La primera etapa busca el “techo seco”: platea o sobrecimiento, anclajes, arriostramientos y cubierta; con eso ya hay refugio y la obra puede continuar bajo techo. Luego vienen los cerramientos y las instalaciones hechas como corresponde (eléctrica con disyuntor y puesta a tierra, sanitaria ventilada, gas por matriculado), y, por último, las terminaciones básicas con el módulo sanitario completo. Todo con acompañamiento profesional austero: planos, memoria sismorresistente y tres inspecciones clave —estructura, instalaciones y cierre final— que evitan errores caros.

La organización financiera también se lee en capítulos. No hay que acopiar de más ni quemar los ahorros en la primera compra: se paga por hitos y se sustituyen partes del alquiler por el avance de obra. Un cronograma realista reparte el gasto aproximado así: 40% para estructura y cubierta, 40% para cerramientos e instalaciones y 20% para terminaciones, con un colchón del 10–15% para imprevistos. Conviene pedir dos o tres presupuestos por rubro, documentar con fotos cada avance y cuidar lo básico de seguridad en obra. La mano de obra mixta funciona: lo técnico lo hace un equipo calificado; lo intensivo (paneles, revoques, pintura) se puede encarar en autoconstrucción asistida.

Casa Quincha Mejorada (2)

Crédito sano, no trampas

La idea no es cambiar una soga por otra, sino transformar alquiler en cuota previsible. Un crédito razonable fija la cuota en 25–30% del ingreso del hogar, ajusta de manera simétrica al IPC —si el índice baja, la cuota también— y desembolsa plata por hitos certificados, nunca todo junto. Debe contemplar una gracia constructiva de 6 a 12 meses para terminar la vivienda antes de la cuota plena, habilitar prepagos sin castigos y prohibir comisiones escondidas o ventas atadas. Lo ideal es que el dinero viaje por una cuenta obra con trazabilidad de materiales y mano de obra, y que existan seguros de final de obra y de responsabilidad civil del contratista.

¿Cómo sabés si estás frente a un buen esquema? Si la cuota queda por debajo del 30% de tus ingresos, los desembolsos se activan sólo cuando un profesional certifica cada hito y los precios de materiales están claros, estás en terreno firme. Si te piden adelantos grandes, no explican el costo total financiero o no ofrecen periodo de gracia, estás ante una mala señal. Con plano escalable, obra por etapas y finanzas ordenadas, el esfuerzo mensual empieza a parecerse a tu alquiler, pero cada mes deja paredes, techo y valor propio.

Lo que debe cambiar el Estado (si quiere resultados y no discursos)

Estandarizar la quincha/adobe estabilizado como sistema liviano antisísmico con pliegos y detalles tipo abiertos.

Urbanizar antes de adjudicar: planes quinquenales de redes y penalidades a prestadoras que priorizan countries sobre suelo social.

Licencia rápida para prototipos validados y control por hitos de obra.

Banco público de tierras bien ubicadas, cobranza trazable y tablero online de adjudicaciones y moras.

Autoconstrucción asistida: registro de profesionales y cuadrillas, cursos municipales gratuitos, manual técnico oficial y seguro de final de obra.

Fondo rotatorio de materiales y compras cooperativas para bajar costo sin bajar calidad.

Derecho al techo

En Mendoza sobran conocimiento, oficios y materiales. Falta decisión para transformar excepciones en regla. La pareja que se animó mostró que sí se puede: con proyecto, control y método, la vivienda deja de ser promesa y se vuelve pared, techo y puerta propia. Cuando el Estado se corre, ganan los intermediarios; cuando el Estado ordena, gana la familia que hoy paga alquiler y mañana paga su casa.