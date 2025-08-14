Comodato: la trampa silenciosa de prestar sin papeles

En Argentina hay un deporte nacional: prestar la casa, el galpón o el local “de palabra” y confiar en que todo saldrá bien. Ese acto de confianza, que parece un gesto noble, es en realidad la puerta de entrada a conflictos legales costosos y eternos.

El comodato es el contrato que regula el préstamo gratuito de un bien para que el otro lo use y lo devuelva en el mismo estado. Se usa, por ejemplo, cuando una persona le presta su casa a un amigo que quedó en la calle, cuando un vecino cede su galpón para que otro guarde herramientas, cuando un comerciante permite que alguien use su local vacío mientras lo alquila, o cuando una empresa le presta una casa o habitación a un empleado para que viva en el campo, finca o empresa. En todos estos casos, sin contrato firmado, la "buena voluntad" puede volverse un problema.

Hasta ahí todo bien, hasta que aparecen los conflictos: el bien no se devuelve, se usa para otro fin, se deteriora o, peor, se retiene como si fuera propio. En el caso de las empresas, he visto cómo un casas prestadas a un trabajador termina en juicios por “retención” o reclamos indebidos, simplemente porque nunca se firmó un comodato que dejara claras las reglas.

En mi experiencia, la mayoría de los conflictos por comodato nacen de no firmar nada. El que presta cree que podrá recuperar el bien cuando quiera, y el que recibe interpreta que puede quedarse “hasta que se acomode”. El resultado: abogados, juicios y relaciones rotas.

Por eso, el comodato debe firmarse siempre. Un contrato escrito protege a ambas partes: fija plazos, prohíbe ceder o subalquilar, aclara quién paga los servicios y establece las condiciones de uso. Evita la interpretación caprichosa y corta de raíz las excusas.

Si vas a ceder un inmueble o un bien de valor, no improvises. Usá un contrato claro, como el modelo que te dejo abajo. Te puede ahorrar meses —o años— de peleas y gastos judiciales.

Modelo de contrato de comodato

Entre [Nombre del propietario], argentino, mayor de edad, con documento nº [Número de DNI], casado en primeras nupcias con [Nombre del cónyuge], argentino, mayor de edad con documento [Número de DNI], en calidad de propietario del inmueble ubicado en: [Ubicación del inmueble], constituyendo domicilio electrónico [Correo Electrónico], y que en adelante se denominará COMODANTE, y por la otra parte el señor [Nombre y apellido del comodatario], documento [Número de DNI], estado civil [Estado civil] y nombre de la esposa e hijos, y domicilio [Domicilio del comodatario], constituyendo domicilio electrónico [Correo Electrónico], en adelante el COMODATARIO, convienen lo siguiente:

PRIMERA: El propietario, COMODANTE, entrega en este acto, a los COMODATARIOS, quienes lo aceptan a su más entera conformidad, en comodato, un inmueble ubicado en [Ubicación del inmueble] que cuenta con las siguientes características [Características del inmueble], comprometiéndose los COMODATARIOS a restituirlas de igual modo que la reciben en este acto.

SEGUNDA: El presente contrato de comodato es con el objeto de que sea destinado por los COMODATARIOS para vivienda de los mismos, estándole prohibido introducir a otras personas y cambiar el destino mencionado.

TERCERA: Se establece de común acuerdo que el término del presente contrato de comodato, es por el término de DOCE MESES seguidos y consecutivos, contando a partir del día [Fecha de inicio], venciendo indefectiblemente el día [Fecha de vencimiento]. Este plazo se considera improrrogable y no es necesaria recordación alguna sobre la fecha de su vencimiento. El propietario COMODANTE, o quien sus derechos represente, podrá solicitar judicialmente la restitución del inmueble al día siguiente de haber vencido el término establecido, con más los daños y perjuicios que pudieran corresponder por la retención indebida del inmueble.

CUARTA: Los COMODATARIOS se obligan y comprometen terminantemente a:

a) no ceder total o parcialmente este contrato ni el inmueble, sea en forma gratuita u onerosa, no subalquilar el mismo;

b) no introducir mejoras en el inmueble sin el consentimiento expreso y por escrito de la COMODANTE, y para el supuesto de que las realizarán, podrán hacerse restituirlas al estado anterior con cargo de los COMODATARIOS, o bien quedarán a beneficio del inmueble sin cargo alguno de la COMODANTE;

c) no modificar el destino que se ha señalado en la cláusula segunda del presente contrato.

En caso de incumplimiento por parte de los COMODATARIOS de cualquiera de estos incisos o de cualquier otra obligación asumida, la COMODANTE podrá dar por rescindido el presente contrato.

QUINTA: Los COMODATARIOS se obligan y comprometen a permitir la entrada al inmueble a la COMODANTE y a su grupo familiar cuantas veces lo crean conveniente. Asimismo deberán permitir la estancia en el inmueble por el tiempo que sea y cualquiera sea su razón. También se comprometen a facilitarle todas las instalaciones y permitirán que realicen todas las modificaciones o mejoras que crean conveniente. En caso de oposición por parte de los COMODATARIOS, la COMODANTE o quien sus derechos represente podrá solicitar la rescisión del presente contrato de comodato y los daños y perjuicios que pudieran corresponder.

SEXTA: Queda establecido de común acuerdo que los COMODATARIOS se harán cargo del consumo de luz eléctrica, de gas, agua y teléfono quedando demostrado que se encuentran al día al momento de la firma del mismo y debiendo justificar que se encuentran al día en el pago del servicio todas las veces que la COMODANTE lo requiera. También deberán justificar, al vencimiento del presente contrato, que no existe deuda alguna por el uso de dichos servicios. Asimismo, los COMODATARIOS se hacen responsables del corte de alguno de los suministros, siendo a su cargo la reanudación del servicio.

SÉPTIMA: Se deja expresa constancia que los COMODATARIOS no guardan con la COMODANTE y/o su familia ningún tipo de relación laboral ni se encuentran bajo su dependencia.

OCTAVA: El presente contrato se rige por los artículos 1533 concordantes y correlativos del Código Civil. Para cualquier juicio resultante de este contrato y de todas las acciones que de él emergen, ambas partes eligen y aceptan únicamente a la justicia ordinaria de la Provincia de [Provincia], renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, en especial el fuero Federal.

En prueba de conformidad a lo pactado, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de [Ciudad] a los [Fecha de firma de contrato].