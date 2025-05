La estafa silenciosa del autoplan: cómo recuperar lo que te sacaron

Durante años, miles de argentinos cayeron en la trampa del “autoplan”, seducidos por publicidades que prometían cuotas accesibles, entrega asegurada, ahorro protegido y una forma sencilla de tener el auto propio. Todo eso fue mentira. O peor: fue legalmente disfrazado para parecer verdad. Hoy, muchas de esas familias no solo no tienen auto, sino que han perdido gran parte de sus ahorros.

Los planes de ahorro automotor operan con una lógica perversa. Primero, te enganchan con una cuota “promocional” y te muestran un modelo de auto que nunca vas a recibir. Después, sin previo aviso, aumentan las cuotas cada mes, modifican unilateralmente las condiciones y fijan precios “de lista” artificiales que nadie paga en el mercado real. La diferencia entre lo prometido y lo que terminás pagando no es casual: es un modelo de negocio pensado para exprimir al ahorrista.

Pero lo más grave es lo que sucede cuando te cansás de pagar, o simplemente ya no podés. La mayoría cree que si dejás de abonar las cuotas, perdés todo. Y eso también es una mentira.

No te resignes: la ley te protege

Si no fuiste adjudicado con el vehículo y dejaste de pagar, tenés derecho a rescindir el contrato y reclamar la devolución de lo pagado, actualizado al valor actual, sin multas ni castigos. El contrato no se puede modificar en tu contra de forma unilateral. Si hubo cambios abusivos en el precio, en los modelos ofrecidos, en la forma de actualización, eso es culpa de la administradora del plan. Y según la Ley de Defensa del Consumidor, tenés derecho a rescindir sin penalidades cuando la empresa no cumple su parte.

Muchos ahorristas que abandonaron sus planes hace años aún pueden reclamar. No importa si pasó tiempo. Si enviás una carta documento donde notificás la rescisión y reclamás la devolución, interrumpís la prescripción y abrís la puerta para recuperar tu dinero.

No dejes que se queden con tu plata

Desde hace años vengo acompañando estos reclamos y pongo a su disposición un modelo de carta documento para que cualquier ciudadano pueda hacer valer sus derechos sin necesidad de abogado, ni intermediarios.

Porque el verdadero delito no es dejar de pagar. El verdadero delito es quedarse con el esfuerzo de las familias que confiaron en una promesa falsa.

Y a las automotrices, les decimos: ya no van a poder esconder esta estafa detrás de contratos oscuros ni cláusulas tramposas. Cuando un contrato se convierte en una trampa, la justicia del consumidor debe ponerle fin.

Guia para Rescindir Plan de Ahorros Automotores. Restitución Cuotas

NO dejes que se queden con tus ahorros, aunque hayas dejado de pagar te lo tienen que devolver actualizado al valor actual.

Para los ahorristas que «no han sido adjudicados con el vehículo y han dejado de pagar, o no pueden pagar más las cuotas de planes de ahorro de automotores”, aunque hayan dejado de pagar hace mucho tiempo, para no perder los ahorros o que los mismos no sean devueltos conforme la LEY. Se brinda este modelo de carta documento a los fines de resolver el contrato por exclusiva culpa de la Administradora del plan y que la misma restituya las cuotas pagadas actualizadas:

REALIZAR RECLAMO ANTE LA ADMINSTRADORA

POR CARTA DOCUMENTO O CORREO ELECTRONICO OFICIAL



A quién Reclamo: a la Administradora del Plan que figura en el contrato suscripto o la factura, especificando claramente los datos del grupo que pertenece.

A LA ADMINISTRADORA DEL PLAN DE AHORRO…………..

JUAN PEREZ, DNI Nº ……, con domicilio en xxxx y electrónico xxxxxxx@xxx.xxx, localidad: xxx , Provincia de xxxx, Teléfono Nº xxx, plan – Grupo Nº xxxx Orden Nº xxxx, se presenta ante Uds., a fin de comunicar lo siguiente:

Rescisión: Comunico mediante la presente de manera fehaciente mi decisión de rescindir el contrato de adhesión suscritpo y de no continuar pagando las cuotas, desde la fecha de recepción, por exclusiva culpa de la la Administradora del plan. Ello debido a que el monto de las referidas cuotas se ha tornado imposible de solventar en virtud de los incumplimientos de la administradora, a saber: La falta de información en variaciones de modelo y modificaciones de las condiciones contractuales y por la fijación “ilegal” de precio de cuota en el plan de ahorro previo contratado, en especial por la diferencias de precios de lista para el plan y para el comprador directo, donde no se ha dado el cumplimiento en la oferta, en los plazos y condiciones del contrato celebrado, se ha cometido una infracción al art. 10, concordantes de la Ley 24.240 L.D.C. , concordantes del DECRETO 1798/94, y cláusulas del contrato de adhesión y lo dispuesto por el art 16 del Capitulo I de la Resolución General 26/04, ss y ccs de la Inspección General de Justicia. Que todo ello altera de manera inequitativa las obligaciones a mi cargo, produciendo una situación gravosa, que perjudica mis posibilidades de continuar pagando dicho plan por no tener previsibilidad del aumento de las cuotas.

Reintegro: Solicito que se reintegre lo pagado con más sus intereses correspondientes, en forma, modo y tiempo dispuesto por la Ley. En especial, que la mecánica y cláusulas contractuales que imponga en la devolución, no implique la pérdida parcial o total de lo ahorrado hasta el momento extintivo, sin la aplicación de multas y/o sanciones. SE ME NOTIFIQUE EN DEBIDA FORMA EL MODO DE RESTITUCIÓN DEL DINERO.

Prescripción: Así mismo hago constar de manera expresa que dicha notificación tiene efectos interruptivos de la prescripción liberatoria para que la administradora no se ampare en los hechos consumados.

Sanciones: Dado el menoscabo sufrido, conforme lo he expresado solicitaré en caso de rechazo le sea aplicada la multa prevista en el art. 47 inc. B), Ley 24.240 y/o cualquier otra sanción que correspondiere, en su máxima graduación, por el el carácter de reincidente, la cuantía de los beneficios indebidamente obtenidos, su proyección económica, el peligro de su generalización para todos los usuarios, y la repercusión de estas infracciones atento la posición en el mercado (conf. art. 49 de la ley 24.240) en el Organismo Gubernamental de Defensa al Consumidor, y las correspondientes a la Inspección General de Justicia conforme la Resolución General 26/2004.

Firma:

xxxxxxxxx