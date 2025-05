Cobros abusivos en institutos y universidades: guía práctica para defenderte

Las instituciones educativas privadas funcionan como empresas, pero muchas veces actúan como si no tuvieran que responder por lo que venden. Carreras canceladas, cobros ilegales, certificados retenidos y promesas que no se cumplen. Lo que pocos saben es que los estudiantes —y también sus familias— tienen derechos como consumidores.

Y acá te mostramos cómo ejercerlos.

Un padre pagó más de un millón y medio de pesos entre matrícula y gastos administrativos para que su hija comenzara una tecnicatura en bromatología en una conocida institución privada de Mendoza. Seis meses después, le avisan que la carrera fue cancelada. No le devuelven el dinero. No le ofrecen reembolso, ni intereses, ni una carrera alternativa equivalente. Solo una notificación seca, informal y sin consecuencias para la institución.

Ese no es un caso aislado: es parte de un modelo de abuso. En Argentina, las instituciones educativas privadas —universidades, terciarios, tecnicaturas e institutos— no están por encima de la ley. Aunque cobren matrículas, cuotas mensuales, aranceles por exámenes o títulos, —no dejan de ser prestadoras de un servicio— y, por lo tanto, están sujetas a la Constitución Nacional y a la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240).

Y eso cambia todo: sos estudiante, pero también sos usuario. Sos consumidor. Y tenés derechos.

¿Qué tipo de abusos se repiten?

Estos son algunos ejemplos reales que violan los derechos básicos de cualquier estudiante-consumidor:

Aumentos sin previo aviso o cobros por conceptos “administrativos” sin justificación.

Retención de títulos, certificados o constancias por deudas mínimas.

Sanciones arbitrarias sin posibilidad de defensa ni debido proceso.

Carreras que se promocionan como oficiales pero no tienen validez nacional.

Negativas injustificadas a entregar programas, constancias o certificados.

Contratos abusivos que exigen renuncias anticipadas a tus derechos.

¿Qué dice la ley?

Como consumidor protegido por la Ley 24.240 y por el artículo 42 de la Constitución Nacional, tenés:

Derecho a una información clara, veraz y completa.

Derecho a reclamar y ser escuchado.

Derecho a no ser víctima de prácticas abusivas.

Derecho a recibir el servicio educativo tal como fue publicitado.

La educación privada no es una zona liberada. Está regulada por el Estado, y todas las carreras, títulos y aranceles deben tener respaldo oficial. Si hay promesas que no se cumplen, estás en todo tu derecho a exigir.

Estudiar no te quita tus derechos: te da más razones para defenderlos

Si sufrís algún abuso:

Pedí explicaciones por escrito. Conservá comprobantes, mensajes y toda la promoción del servicio. Hacé una denuncia en Defensa del Consumidor y/o el Ministerio de Educación. Presentá un reclamo formal a la institución. Te dejamos un modelo abajo, listo para copiar.

Modelo de nota para presentar ante la institución educativa

Sres. Autoridades de [nombre de la institución]:

Me dirijo a Ustedes en mi carácter de estudiante de la carrera [nombre], legajo o matrícula [número], a fin de expresar mi disconformidad con [describir brevemente el hecho: aumento no informado, retención de documentación, negativa a rendir, etc.].

Solicito tengan a bien:

Informar en forma clara y completa los motivos del hecho señalado. Proceder a la regularización inmediata de mi situación, permitiéndome acceder al derecho educativo que me corresponde. Abstenerse de incurrir en nuevas prácticas que resulten abusivas o contrarias a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y normativa educativa vigente.

De no obtener respuesta en un plazo razonable, me veré obligado/a a iniciar acciones ante Defensa del Consumidor y las autoridades educativas correspondientes.

Sin otro particular, saludo atte.

[Firma y aclaración]

[DNI]

[Teléfono]

[Correo electrónico]

Estudiar es tu derecho, defenderte también

No estás solo. Ser estudiante no te quita derechos: te los reconoce. Y cuanto más nos informamos, más difícil es que nos callen. Exigir no es molestar. Es hacer valer lo que te corresponde.