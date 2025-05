¿Estás enfermo y te dicen que no hay turno? Esto es lo que no quieren que sepas

Las prepagas y obras sociales suelen negarte atención médica con una frase que suena técnica pero esconde un recorte brutal: “no está en cartilla”. Lo que no te dicen es que, en muchos casos, están obligadas a cubrirte igual. Acá te explicamos cómo defenderte… y te damos el modelo exacto que podés copiar, firmar y presentar.

La cartilla no es la ley

La mayoría de los argentinos escucha esta frase al pedir un médico que realmente necesita: "no lo tenemos en cartilla". Como si fuera la última palabra. Como si esa lista —que arman unilateralmente las prepagas y las obras sociales— pudiera estar por encima del derecho a la salud.

Pero eso no es cierto. Cuando el profesional que necesitás no está en cartilla, y existen razones médicas, personales o de urgencia que justifican su elección, la empresa tiene que cubrirlo. Así lo establece la ley. Pero no lo publicitan. Porque saben que si vos no reclamás, ellos ahorran.

¿Cuándo tienen que cubrirte a un médico fuera de cartilla?

La Ley 26.682, el Decreto 1993/2011 y la Resolución 163/2018 de la Superintendencia de Servicios de Salud obligan a las entidades a responder en estos casos:

Falta de especialistas en cartilla.

Turnos excesivamente lejanos.

Continuidad de tratamiento con un profesional ya conocido.

Urgencias médicas.

Casos complejos o enfermedades que requieren experiencia específica.

Recorte de cartilla sin reemplazo equivalente.

Cuando cualquiera de estos factores está presente, tenés derecho a exigir que autoricen a un profesional fuera de red. Y si no lo hacen, podés reclamar administrativa y judicialmente.

No te dejes paralizar por el sistema

Las prepagas y obras sociales cuentan con tu silencio. Con tu resignación. Pero si actuás, si sabés cómo responder, se activa un sistema distinto. Uno que te protege. Que está en las leyes y en los tribunales, pero que necesita que vos tomes la iniciativa.

Cómo presentar el reclamo

Para solicitar la cobertura de un médico fuera de cartilla, seguí estos pasos:

1- Redactá una solicitud formal. Enviá una carta documento, nota con constancia de recepción o correo electrónico oficial, dirigida al área de Atención al Cliente de tu obra social o prepaga, detallando:

Nombre y número de afiliado.

Razones por las cuales el profesional solicitado es fundamental para tu tratamiento.

Referencias legales que respaldan tu solicitud, como la Ley 26.682 de Medicina Prepaga y la Resolución 163/2018 de la Superintendencia de Servicios de Salud.

2- Incluí documentación médica. Agregá informes médicos o certificados que demuestren la necesidad de atención continua o especializada.

Modelo de reclamo para copiar, completar y presentar

Al responsable Legal

[Nombre de la obra social o prepaga]

[Nombre y Apellido], DNI Nº [número de documento], constituyendo domicilio legal en [domicilio completo], localidad: [localidad], Provincia de [provincia], y constituyendo domicilio electrónico [correo electrónico], afiliado nº [número de afiliado], se presenta ante Uds., a fin de reclamar lo siguiente:

Hechos:

Solicito formalmente la cobertura de atención médica con el/la Dr./Dra. [Nombre del profesional], quien no forma parte de la cartilla de prestadores de su institución. Esta solicitud se basa en las necesidades específicas de mi situación de salud y en la relación de confianza con el mencionado profesional. En especial le detallo los motivos:

[Describir los motivos]

Prueba:

Adjunto informes médicos o certificados que demuestren la necesidad de atención continua o especializada.

Derecho:

De acuerdo con la normativa vigente, como afiliado/a tengo derecho a una atención médica integral y continua, y en situaciones donde el especialista adecuado no se encuentra dentro de la cartilla, las obras sociales y prepagas tienen la obligación de considerar la cobertura fuera de red. Numerosos fallos judiciales respaldan este derecho en el marco de la Ley de Medicina Prepaga (Ley 26.682) y el Decreto 1993/2011, así como de la Resolución 163/2018 de la Superintendencia de Servicios de Salud, que protege a los usuarios ante cambios en la cartilla o situaciones donde la atención del profesional elegido es necesaria para la salud del afiliado.

Petición:

En virtud de lo expuesto, solicito que se autorice la cobertura de los servicios de atención del/la Dr./Dra. [Nombre del profesional] con la cobertura habitual que corresponde a los profesionales de la cartilla, o, en su defecto, el reintegro de los gastos incurridos, de acuerdo con los valores establecidos en el Nomenclador de Prestaciones Básicas.

Por lo que, si en el plazo legal deberá informarme, por escrito, a los domicilios denunciados, en forma adecuada, si va a acceder a la cobertura, su rechazo o su silencio será considerada suficiente para denunciar en la Superintendencia de Salud de la Nación y/o reclamar en la vía judicial mis derechos, más los daños que me ocasione.

Firma: [Nombre y Apellido]

Tu salud no está en la cartilla, está en tus manos

Las empresas del sistema de salud juegan con el límite de lo que vos aceptás. Si no sabés, te lo niegan. Si sabés, lo esconden. Pero cuando reclamás con fundamento, se abre otra puerta.

Porque la verdadera red no es la cartilla. Es el derecho. Y vos tenés herramientas para usarlo.