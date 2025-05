Oscuridad peligrosa: el alumbrado que pagamos y no tenemos (y cómo reclamarlo)

Salir a las 5 de la mañana a trabajar no debería ser un acto de valentía. Pero en muchos barrios, la oscuridad es parte de la rutina. Las luminarias no funcionan. Las calles están apagadas. Y las personas caminan solas, a oscuras, con miedo.

Sin embargo, cada mes pagamos en la boleta eléctrica el ítem "alumbrado público". Es una paradoja cruel: el ciudadano pone su parte, pero el Estado no cumple la suya. Ni la distribuidora, que cobra. Ni el municipio, que debería garantizar el servicio. El resultado es concreto: inseguridad, robos, miedo y abandono.

Pero no se trata solo de una queja: es un derecho. Según la Ley 1079 de Mendoza y su correlativas provinciales (art. 75 inc. 11), los municipios están obligados a mantener en condiciones las luminarias. Si no lo hacen, deben responder.

Por eso, preparamos una guía práctica de reclamo, para que cualquier vecino pueda hacer valer su derecho, sea que la luminaria sea de tu casa o de cualquier lugar que transitas.

¿Cómo reclamar por luminarias apagadas o faltantes?

Presentá esta nota al intendente de tu municipio (en mano, por correo electrónico oficial o por carta documento). Mejor aún si la firman varios vecinos y agregás un "pronto despacho" si no obtenés respuesta en pocos días.

MODELO DE RECLAMO FORMAL

[Nombre del Intendente]

Municipalidad de [Nombre del Municipio]

[Dirección]

[Ciudad],

Asunto: Reclamo por Falta de Mantenimiento y Funcionamiento Defectuoso de las Luminarias del Barrio [Nombre del Barrio]

Nos dirigimos a usted como vecinos del barrio [Nombre del Barrio] para expresar nuestra preocupación por la falta de iluminación pública, lo que afecta gravemente nuestra seguridad y bienestar.

La Ley 1079 (art. 75 inc. 11) establece que es obligación municipal asegurar el funcionamiento del alumbrado público. En nuestro barrio, muchas luminarias están fuera de servicio o dañadas, generando un clima de inseguridad creciente: robos, ataques a transeúntes y temor generalizado.

Solicitamos de forma urgente:

Diagnóstico del sistema de iluminación del barrio. Reparación y recambio de luminarias. Plan de mantenimiento regular. Pedido al Ministerio de Seguridad para instalar cámaras y vigilancia en las zonas más afectadas.

Esperamos una pronta y efectiva respuesta.

Atentamente,

[Firmas de vecinos]

[Nombres, DNI, direcciones de contacto]

¿Qué logramos con este reclamo?

Generás un antecedente administrativo que obliga a responder.

Si no te contestan, podés escalar el reclamo legalmente.

Si muchos vecinos lo hacen, se transforma en presión social y política.

Entre todos, podemos prender la luz donde más se necesita.