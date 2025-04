Comisión por $LIBRA: ¿Habrá verdad o solo más marketing?

La Cámara de Diputados acaba de dar el primer paso serio ante el escándalo por la criptomoneda $LIBRA: votó la creación de una comisión investigadora para analizar el rol del presidente Javier Milei en la promoción de un activo que dejó a más de 74.000 personas con pérdidas millonarias.

El proyecto busca esclarecer qué ocurrió detrás del impulso a una memecoin sin respaldo técnico ni valor real, que subió como espuma tras un posteo del presidente, y cayó un 85% en pocas horas. "Muchos compraron con fe. Pocos se beneficiaron. Miles perdieron sus ahorros".

La pregunta es sencilla y urgente: ¿La comisión llegará hasta el fondo o terminará licuada entre discursos de campaña y maniobras parlamentarias?.

No se trata de culpar: se trata de investigar con seriedad

Desde la defensa del consumidor, entendemos que este caso debe investigarse con criterio jurídico y técnico. "No se puede naturalizar que un presidente recomiende un activo financiero con consecuencias masivas, sin que el Estado revise si hubo responsabilidad".

La comisión en Diputados es un primer paso. Ahora es clave que actúe con independencia, transparencia y profesionalismo. "Y si de su trabajo surgen elementos que ameriten intervención judicial, deberá ser la Justicia quien actúe".

"La confianza pública no se improvisa. Se construye con respuestas y responsabilidades claras".

¿Qué es un criptoactivo y por qué tanta gente cayó?

En un país como Argentina, donde el peso se devalúa día a día y los bancos son vistos con desconfianza, las criptomonedas aparecen como salvación. Pero no todas son iguales.

Bitcoin o Ethereum: tienen desarrollo, comunidad y propósito.

Stablecoins como USDT: están atadas al dólar, y son refugio de valor.

Memecoins: sin utilidad ni respaldo, viven del marketing viral. Algunas duran semanas.

$LIBRA es esto último. Pero con un factor único: "El respaldo simbólico del presidente de la Nación". Eso bastó para que miles entraran, sin conocer los riesgos reales.

El vacío legal no puede ser zona liberada

El abogado Gilberto Santamaría es especialista en materia financiera impositiva y de criptomonedas lo dijo claro: "Que una memecoin no sea considerada un valor financiero no implica que no pueda investigarse por fraude, manipulación o abuso de confianza". Y en este caso, "el uso de una figura presidencial para legitimar un activo sin valor debería ser objeto de un análisis institucional profundo".

Lo que aprendimos con $LIBRA

"La libertad financiera sin reglas termina favoreciendo al estafador".

"No todas las cripto son iguales: unas protegen, otras destruyen".

"El poder no puede jugar con el ahorro de la gente sin consecuencias".

El caso $LIBRA debe marcar un antes y un después

Las criptomonedas no son el problema. El problema aparece cuando se las usa sin control, sin educación y sin ninguna responsabilidad institucional.

"Si una moneda puede dispararse por un tuit presidencial y derrumbarse al día siguiente sin que nadie responda, el riesgo no es solo financiero: es institucional".

Argentina necesita que la comisión funcione. Que investigue. Que actúe. "Y que si hay responsables, paguen. Porque esta vez, la estafa vino desde muy arriba".